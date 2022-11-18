بسبب الفوضى في الحجوزات... إلغاء بيع تذاكر جولة تايلور سويفت

أُلغيت عملية البيع العام لبطاقات حفلات جولة تايلور سويفت في الولايات المتحدة الخميس، وذلك بعد الأعطال الكثيرة التي طالت عملية البيع المسبق للتذاكر.

وفي التفاصيل، فقد كتبت شركة "تيكت ماستر" المتخصصة في بيع تذاكر الأحداث الترفيهية عبر صفحتها على تويتر: "بسبب ارتفاع الطلب بشكل وعدم كفاية مخزون التذاكر المتبقية لتلبية هذا الطلب"، ألغيت عملية البيع التي كان من المقرر أن تحصل الجمعة.

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وأضافت الشركة أن نظام "تيكت ماستر" تلقى 3.5 مليارات طلب، ما تسبب في حدوث أعطال.

وكانت الشركة قد أعلنت بيعها مليوني تذكرة لنجمة البوب الثلاثاء خلال فترة البيع المسبق، وهو رقم قياسي لفنان في يوم واحد.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد أبدى مستخدمون امتعاضهم من هذا القرار، في ظل انتظارهم طويلا لحجز تذاكر لحضور الحفلات التي وصلت أسعارها إلى آلاف الدولارات.

أعاد هذا الوضع إشعال الجدل حول هذه الشركة العملاقة في مجال بيع التذاكر التي تثير استياء لدى محبي الموسيقى منذ سنوات، خصوصاً بسبب الرسوم الخفية والأسعار المرتفعة.