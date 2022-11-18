تصريحات تشارليز ثيرون تثير الجدل: "اللغة الأفريقانية في طور الزوال"

اعتبرت نجمة هوليوود تشارليز ثيرون أنّ اللغة الأفريقانية في طريقها إلى "الزوال"، ما أثار ردود فعل متضاربة في بلدها جنوب إفريقيا حيث تعدّ ثالث أكثر لغة استخدامًا، وفق ما تظهره الإحصاءات الرسمية.

وفي التفاصيل، فقد صرّحت الممثلة في حديث ضمن البودكاست الأميركي "سمارتليس" أنه "لا يزال هناك نحو 44 شخصاً يتكلّمون هذه اللّغة ما يؤكد مسارها نحو الزوال".

الإعلان

وانهالت التعليقات على موقع تويتر حيث عبّر مواطنو جنوب إفريقيا عن آرائهم تجاه هذا التصريح، فمنهم من دعم رأيها بينما اعتبره آخرون تعليقًا يقلّل من احترام الملايين من المواطنين الذين يعتبرون الأفريقانية لغتهم الأولى.

ويُذكر أن القوانين التي فرضت اعتماد اللغة الأفريقانية كلغة رسمية لعبت الدور الأساسي في اضطهاد المواطنين السود خلال نظام الفصل العنصري. لذلك، فإن استخدام هذه اللغة لا يزال محطّ جدل لدى بعض فئات المجتمع.

والجدير بالذكر أن حوالي 12 في المئة من السكان البالغ عددهم حوالى 60 مليون نسمة يستخدمون اللغة الأفريقانية. كما أبطلت إحدى المحاكم قراراً أصدرته جامعة في جنوب إفريقيا بإلغاء الدروس التي تُعطى بالأفريقانية عام 2020.