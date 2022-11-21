فنّ
21 تشرين الثاني 2022 - 05:24
Back

فيروز تقطع قالب الحلوى.. فيديو يُنشر للمرّة الأولى في عيد ميلادها!

فيروز تقطع قالب الحلوى.. فيديو يُنشر للمرّة الأولى في عيد ميلادها! Lebanon, news ,lbci ,أخبار ريما الرحباني, عيد ميلاد,فيروز ,فيروز تقطع قالب الحلوى.. فيديو يُنشر للمرّة الأولى في عيد ميلادها!
episodes
فيروز تقطع قالب الحلوى.. فيديو يُنشر للمرّة الأولى في عيد ميلادها!
Lebanon News

تزامناً مع حلول مناسبة عيد ميلادها، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنشورات المُهنّئة للسيدة فيروز الّتي تطفئ شمعتها الـ87.

 

وخصّت المخرجة ريما الرحباني متابعيها على فيسبوك بفيديو حصري يُنشر للمرّة الأولى لسفيرتنا إلى النجوم فيروز، وأرفقته بالتفاصيل التالية: "منّي انا هديّة، من أرشيفي غنّية، مَنتَجتا خصّيصاً، عشانكو تحيّة. مصر - تمّوز ١٩٨٩، تصوير مونتاج وإخراج ريما عاصي الرحباني".

 

كما نشرت ريما الرحباني فيديو مميّز ونادر للسيدة فيروز وهي تضيء شمعة على قالب الحلوى وتستعد لتقطيعه بمناسبة عيد ميلادها، مع عبارة "وقبِلما يفِلْ العيد. منّي.. إلها".

 

الإعلان
 
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً