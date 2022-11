هيفاء وهبي تزيد من حماسة مشجعي المونديال... وتسأل: من هو فريقكم المُفضّل؟

مع إنطلاقة اليوم الأوّل من كأس العالم لكرة القدم في قطر، زادت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي من حماسة مشجعي المونديال في التغريدة التي أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرّدت الفنانة هيفاء وهبي مُتمنيّةً التوفيق للمنتخبات المُشاركة في كأس العالم، فكتبت: "كلّ التوفيق لمنتخبكم المُفضّل في بطولة كأس العالم لكرة القدم الّتي تُقام في قطر".

وتابعت هيفاء وهبي قائلة: "مونديال قطر 2022 يجمع المشجعين من كل أنحاء العالم في أهم حدث رياضي". وسألت جمهورها "من هو فريقكم المفضل في كأس العالم؟ مشاهدة ممتعة للمباريات".

All the luck to your favorite team at the #FIFAWorldCup tournament 🔥 #Qatar2022#مونديال_قطر_2022 يجمع المشجعين من كل أنحاء العالم في أهم حدث رياضي ⚽️ من هو فريقكم المفضل في #كأس_العالم_قطر_2022 ؟