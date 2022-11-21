فنّ
21 تشرين الثاني 2022 - 05:33
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هيفاء وهبي تزيد من حماسة مشجعي المونديال... وتسأل: من هو فريقكم المُفضّل؟

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هيفاء وهبي تزيد من حماسة مشجعي المونديال... وتسأل: من هو فريقكم المُفضّل؟
Lebanon News

مع إنطلاقة اليوم الأوّل من كأس العالم لكرة القدم في قطر، زادت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي من حماسة مشجعي المونديال في التغريدة التي أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وغرّدت الفنانة هيفاء وهبي مُتمنيّةً التوفيق للمنتخبات المُشاركة في كأس العالم، فكتبت: "كلّ التوفيق لمنتخبكم المُفضّل في بطولة كأس العالم لكرة القدم الّتي تُقام في قطر".

 

وتابعت هيفاء وهبي قائلة: "مونديال قطر 2022 يجمع المشجعين من كل أنحاء العالم في أهم حدث رياضي". وسألت جمهورها "من هو فريقكم المفضل في كأس العالم؟ مشاهدة ممتعة للمباريات".

 

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