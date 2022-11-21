دعماً لحركة الاحتجاج... توقيف ممثلتَين إيرانيتَين لخلعهما الحجاب

أفادت وسائل إعلام رسمية الأحد بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت الأحد الممثّلتَين كتايون رياحي وهنغامه غازياني بعدما خلَعَتا حجابَيهما على الملأ دعمًا لحركة الاحتجاج التي اندلعت في إيران إثر وفاة الشابّة مهسا أميني.

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا" بأنّ هنغامه غازياني، 52 عاما، اعتُقلت بتهمة التحريض ودعم "أعمال الشغب" والتواصل مع وسائل إعلام معارِضة. وكانت الممثّلة أشارت في وقت سابق إلى أنّ القضاء استدعاها، ثمّ نشرت مقطع فيديو على إنستغرام خلعت فيه الحجاب الإلزامي.

ويُظهر الفيديو الذي يبدو أنه مصوّر في أحد الشوارع التجاريّة، غازياني بلا حجاب أمام الكاميرا، من دون أن تتحدّث، ثم تستدير وترفع شعرها وفق تسريحة ذيل حصان كما تفعل النساء الأخريات قبل الذهاب للاحتجاج.

وأعلن القضاء الإيراني الأحد استدعاء غازياني مع سبع شخصيّات معروفة، سينمائيّة وسياسيّة ورياضيّة، بسبب نشر محتوى "استفزازي" دعمًا لحركة الاحتجاج، حسبما أعلنت السلطة القضائيّة.

أمّا الممثلة كتايون رياحي، 60 عامًا، فقد احتُجزت في وقت لاحق في إطار القضيّة نفسها. وكانت هذه الممثّلة قد شاركت في مجموعة من الأفلام التي حازت جوائز، وهي معروفة أيضًا بأعمالها الخيريّة. وأجرت رياحي في أيلول مقابلة مع تلفزيون إيران الدولي ومقرّه لندن، من دون أن تضع حجابًا. وهي كانت أيضًا أعربت عن تضامنها مع الاحتجاجات في البلاد منذ وفاة أميني وعن معارضتها فرض الحجاب.