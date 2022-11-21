فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" يحتل الصدارة للأسبوع الثاني في أميركا (فيديو)

يحافظ فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر" على الصدارة للأسبوع الثاني في شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية، محققًا ما يتخطى الـ60 مليون دولار، وفق إحصاءات شركة "إكزبيتر ريليشنز" الأحد.

ولكن هذه الإيرادات ليست بمستوى توقعات الصناعة على الرغم من العائدات العالمية التي حققها الفيلم والتي تتخطى الـ500 مليون دولار.

الإعلان

ويُذكر أن فيلم "بلاك بانثر"، الّذي تم إصداره عام 2018، رُشّح لسبع جوائز أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم سنة 2019، وهو الفيلم الأول الذي يؤدي بطولته رجل أسود. وتحول هذا الأمر إلى ظاهرة ثقافية واستطاع تحقيق ما يتخطى المليار دولار من الإيرادات.

وفي التفاصيل، يُقدم الفيلم تحية تقدير لروح نجم الفيلم الأول من "بلاك بانثر" تشادويك بوزمان، الذي توفي بعد صراع مع سرطان القولون عام 2020 بعمر الـ 43 عاما. كما يظهر النجم الراحل مرات عديدة في الإصدار الجديد عبر مشاهد استذكار الماضي.

كما احتلّ فيلم الرعب-الكوميدي الجديد "ذي منيو" المركز الثاني من إنتاج "سيرتش لايت"، والذي تدور قصته حول طاهٍ مشهور، يؤدي دوره الممثل "ريف فاينز"، يُحضر وجبة مرعبة لمجموعة من الأثرياء من ضمنهم الممثلة "أنيا تايلور-جوي" ولكن ليس لديهم أي فكرة عما سيُقدَّم لهم.

وتمكن الفيلم من تحقيق تسعة ملايين دولار في وقت قياسي من الجمعة إلى الأحد.