نجوم لبنان ينعون روميو لحود بكلمات مؤثرة!

أستاذ #روميو_لحود … فنان قدير وعملاق من عمالة الفن … كان شرف لإلي صداقتك ودائمًا كل ما اجلس معك اكتسب خبره ونصايح من الفن الراقي 🤍
أعمالك رح تبقى محفورة بعقولنا وقلوبنا.
رحيلك خسارة للفن وللبنان … الله يرحمك وتكون نفسك بالسما يا رب ويصبّر عيلتك وأهلك وكل محبينك 🙏#Yara pic.twitter.com/YlhyBelKUX
— Yara (@yara_lb) November 22, 2022
أستاذ #روميو_لحود … فنان قدير وعملاق من عمالة الفن … كان شرف لإلي صداقتك ودائمًا كل ما اجلس معك اكتسب خبره ونصايح من الفن الراقي 🤍
أعمالك رح تبقى محفورة بعقولنا وقلوبنا.
رحيلك خسارة للفن وللبنان … الله يرحمك وتكون نفسك بالسما يا رب ويصبّر عيلتك وأهلك وكل محبينك 🙏#Yara pic.twitter.com/YlhyBelKUX
وداعا #روميو_لحود pic.twitter.com/8xsXgVLqt4
— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) November 22, 2022
وداعا #روميو_لحود pic.twitter.com/8xsXgVLqt4
لبنان يخسر اليوم المبدع الاستاذ روميو لحود
ان لله وانا اليه راجعون
احر التعازي لعائلته الكريمة #روميو_لحود #سعد_رمضان pic.twitter.com/pXFwmXbKNR
— Saad Ramadan (@SaadRamadan) November 22, 2022
لبنان يخسر اليوم المبدع الاستاذ روميو لحود
ان لله وانا اليه راجعون
احر التعازي لعائلته الكريمة #روميو_لحود #سعد_رمضان pic.twitter.com/pXFwmXbKNR
تركتنا ورحت ع درب بعيدة استاذ روميو
مطرح ما لون الأزرق غاب.. أعمالك رح تبقى شمس جديدة تذكّرنا بمطرح ما كنا ولاد صغار نحلم بيوم اللي صرنا كبار
الله يرحمك #روميو_لحود pic.twitter.com/aDdbJnnzNt
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) November 22, 2022
تركتنا ورحت ع درب بعيدة استاذ روميو
مطرح ما لون الأزرق غاب.. أعمالك رح تبقى شمس جديدة تذكّرنا بمطرح ما كنا ولاد صغار نحلم بيوم اللي صرنا كبار
الله يرحمك #روميو_لحود pic.twitter.com/aDdbJnnzNt
وداعآ #روميو_لحود , المسيح قام🙏. الرحمة لروحك وعزائي للبنان بعيد إستقلاله فنحن نخسر عمالقته ونفقد أستاذ كبير بالفن بهذا اليوم التاريخي… وللعائلة الكريمة وللصديقة العزيزة @alinelahoudoff #استقلال_لبنان #داليدا_خليل pic.twitter.com/cQLi4kb1ZN
— Dalida Khalil (@DalidaKhalil) November 22, 2022
وداعآ #روميو_لحود , المسيح قام🙏. الرحمة لروحك وعزائي للبنان بعيد إستقلاله فنحن نخسر عمالقته ونفقد أستاذ كبير بالفن بهذا اليوم التاريخي… وللعائلة الكريمة وللصديقة العزيزة @alinelahoudoff #استقلال_لبنان #داليدا_خليل pic.twitter.com/cQLi4kb1ZN
#روميو_لحود .. تركت لبلدنا إرث فني كبير رح يبقى مرافقنا وبذاكرتنا دايمًا
الله يرحمك، كل التعازي للعائلة الكريمة
— Nader Al Atat (@naderalatat) November 22, 2022
#روميو_لحود .. تركت لبلدنا إرث فني كبير رح يبقى مرافقنا وبذاكرتنا دايمًا
الله يرحمك، كل التعازي للعائلة الكريمة
أغنيتنا بفنك الجميل الراقي وأسعدت الأجيال على مر السنين ، شكرا #روميو_لحود الرحمة لروحك pic.twitter.com/VIiqY1vcfI
— Wissam Sabbagh (@Wissam_Sabbagh) November 22, 2022
أغنيتنا بفنك الجميل الراقي وأسعدت الأجيال على مر السنين ، شكرا #روميو_لحود الرحمة لروحك pic.twitter.com/VIiqY1vcfI