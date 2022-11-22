نجوم لبنان ينعون روميو لحود بكلمات مؤثرة!

أستاذ #روميو_لحود … فنان قدير وعملاق من عمالة الفن … كان شرف لإلي صداقتك ودائمًا كل ما اجلس معك اكتسب خبره ونصايح من الفن الراقي 🤍



أعمالك رح تبقى محفورة بعقولنا وقلوبنا.



رحيلك خسارة للفن وللبنان … الله يرحمك وتكون نفسك بالسما يا رب ويصبّر عيلتك وأهلك وكل محبينك 🙏#Yara pic.twitter.com/YlhyBelKUX