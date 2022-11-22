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22 تشرين الثاني 2022 - 05:14
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نجوم لبنان ينعون روميو لحود بكلمات مؤثرة!

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نجوم لبنان ينعون روميو لحود بكلمات مؤثرة!
Lebanon News
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بخبر رحيل العملاق اللبناني روميو لحود عن 92 عاماً.
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وقد نعى نجوم لبنان الراحل روميو لحود بكلمات مؤثرة عبر تويتر، إليكم بعض التغريدات:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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