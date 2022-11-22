فنّ
22 تشرين الثاني 2022 - 06:39
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الوداع الأخير لروميو لحود... ألين لحود تنشر تفاصيل الجنازة والتعازي

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الوداع الأخير لروميو لحود... ألين لحود تنشر تفاصيل الجنازة والتعازي
Lebanon News
شاركت الفنانة اللبنانية ألين لحود تفاصيل جنازة عمها الراحل روميو لحود مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صورة لورقة النعوة عبر تويتر.

وفي تفاصيل الجنازة، سيحتفل بالصلاة لراحة نفس الراحل روميو لحود في تمام الساعة 1 ظهراً يوم الأربعاء 23 تشرين الثاني في كاتدرائية مار جرجس- بيروت، ثم ينقل جثمان الفقيد الى كنيسة السيدة عمشيت لوضع البخور ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
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وتقبل التعازي قبل الدفن من الساعة 11 صباحاً في كاتدرائية مار جرجس- بيروت ويوم الخميس 24 تشرين الثاني من الساعة 11 حتى 6 مساء في دار رعية كنيسة السيدة- عمشيت وتختتم بقداس المرافقة. كذلك، يوم الجمعة 25 الجاري من الساعة 11 حتى 6 مساء في صالون كنيسة سيدة العطايا- الأشرفية.

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