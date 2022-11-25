السجن 13 عاماً للنجم الصيني الكندي كريس وو بقضية اغتصاب

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حُكم الجمعة على المغني والممثل الصيني من أصل كندي كريس وو الذي يحظى بشعبية واسعة في الصين، بالسجن 13 عاماً في قضية اغتصاب، في قضية أثارت فضيحة في الصين.وأصدرت محكمة في منطقة تشاويانغ في بكين حكماً بـ"السجن 11 عاماً وستة أشهر" بحق الفنان البالغ 32 عاماً، لإدانته بتهمة الاغتصاب.وتضمّن قرار المحكمة أيضاً حُكماً على كريس وو "بالسجن عاماً وعشرة أشهر، لجمعه أشخاصاً بقصد ارتكاب الزنى".ويقضي الحكم بترحيل وو من الصين بعد انقضاء فترة عقوبته.وعُرف وو بصفته عضواً في فرقة "إكسو" الصينية الكورية الجنوبية، قبل أن ينفصل عنها عام 2014 ليبدأ مسيرته المهنية الناجحة كمغن وممثل وعارض أزياء.وفي العام الفائت، اتهمته طالبة صينية تبلغ 19 عاماً باغتصابها خلال موعد بينهما حين كانت في السابعة عشرة.وعقب موجة تنديد واسعة أثارتها فضيحة الاغتصاب، فسخت ماركات عالمية عدة من أمثال "لويس فويتون" و"لوريال" و"بولغاري" و"بورشه" شراكتها معه بعدما كان وجهاً إعلامياً لها.وما لبثت نساء أخريات أن زعمن عبر الإنترنت أنهن تعرضّن لسلوكيات تصيد جنسي من فريق وو، من خلال دعوتهنّ مثلاً إلى حفلات.وأعادت هذه القضية تحريك حركة "مي تو" (أنا أيضا) في الصين لكنّ هذه الموجة لم تشهد أي جديد منذ بروز القضية.وخشية إثارة حركة جماهيرية غير منضبطة، حجبت الجهات التي تتحكم بالإنترنت على مواقع التواصل الوسوم والكلمات الرئيسة التي تشير إلى حالات تحرش جنسي.