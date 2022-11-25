رواية "بيروت سور سين" للبناني الأصل سبيل غصوب تنال جائزة "غونكور تلاميذ الثانويات"

الإعلان

حصلت رواية الكاتب الفرنسي اللبناني الشاب سبيل غصوب "بيروت سور سين" الخميس على جائزة "غونكور تلاميذ الثانويات".وأعلنت لجنة التحكيم التي تضم تلاميذ ثانويات من كل أنحاء فرنسا منح هذه الجائزة الأدبية المرموقة لرواية غصوب الصادرة عن دار "ستوك"، وهي الثانية له.ويتناول الصحافي الفرنسي اللبناني البالغ 34 عاماً في هذه الرواية موضوعي الأسرة والهجرة، من خلال حوارات مع والديه اللذين انتقلا إلى باريس عام 1975 واستقرا فيها اتقاءً من الحرب التي اندلعت في لبنان سنتذاك واستمرت 15 عاماً.وقال غصوب في كلمة عبر الفيديو بعد إعلان منحه الجائزة: "أنا مَن كنت تلميذاً ثانوياً سيئاً أشكركم أنتم أيها التلاميذ الثانويون الرائعون"، معتبراً أن فوزه بالجائزة "شرف كبير جداً".وأضاف: "هذا الكتاب لوالديَّ، وللمهاجرين بسبب الحرب، وأفكّر كثيراً بالأحياء". وتابع قائلأً: "إنها قصة شخصية جميلة، تتجاوز قصة والديَّ، وكلمات الشكر لا تكفي للتعبير عن امتناني لاختياركم هذا".وحصلت رواية غصوب في دورة الاقتراع الثانية على سبعة أصوات في مقابل خمسة للفيلسوف ناتان دوفير عن كتابه "ليه ليين أرتفيسييل" عن دار "ألبين ميشال".وكانت رواية غصوب أيضاً أدرجت في أيلول/سبتمبر الفائت ضمن القائمة الأولية للأعمال المرشحة لنيل جائزة غونكور الأدبية العريقة، لكنها استُبعِدت في المراحل اللاحقة. أما تلاميذ الثانويات فاختاروا للمرحلة النهائية من مسابقتهم أربعاً من الروايات المدرجة في لائحة غونكور نفسها، ثم صوتوا لمنح واحدة منها جائزتهم.