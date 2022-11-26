التحقيق مع منة شلبي وإخلاء سبيلها... هل أنكرت تهمة تعاطي المخدرات؟

بعد ضبط الممثلة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة الدولي وبحوزتها مواد مخدرة وتحرير محضر بالواقعة، ماذا جاء في التحقيقات وقرار النيابة العامة المصرية؟

في التفاصيل، باشرت النيابة العامة في مصر التحقيقات مع منة شلبي بعدما أصدرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محضراً يثبت أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد المخدرة بقصد التعاطي.

بدورها، أنكرت منة شلبي في التحقيقات تهمة حيازتها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الأخيرة بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه مصري، بالإضافة الى إرسال المواد المضبوطة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة، وذلك لاستكمال التحقيقات.