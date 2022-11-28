نادين نسيب نجيم: "لا تشمت بعاثر".. الجمهور السعودي يغضب وهي توضح!

غرّدت الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إن شئت ألا تدور عليك الدوائر، فلا تفضح مُستتراً، ولا تشمت بعاثر، ولا تسخر من مُبتلى. وما تشمتوا ببعض بالمونديال، يوم معك ويوم عليك".

وتعرّضت الممثلة نادين نسيب نجيم لهجوم عبر تويتر بعد تدوين هذه التغريدة، لأنها تزامنت مع خسارة المنتخب السعودي ضد بولندا، فظنّ البعض أن المقصود بالتغريدة هو السعودية، وغضب البعض من هذا الأمر.

بدورها، أوضحت نادين نسيب نجيم في تغريدةٍ أخرى "انا ما قصدت فريق معيّن، حكيت عن جميع الفرق من ضمنن الالمان والبرازيل والكل. ما تقول شي انا ما قلته، وما تاخدوا كلامي بغير اتجاه. عم بمزح مع فانزاتي والتويت تبعي منه مكتوب هيك".

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"إن شئت ألا تدور عليك الدوائر، فلا تفضح مُستتراً، ولا تشمتْ بعاثر، ولا تسخر من مُبتلى." ( وما تشمتوا ببعض بالمونديال 😂) يوم معك و يوم عليك — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) November 27, 2022