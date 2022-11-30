فنّ
30 تشرين الثاني 2022 - 06:15
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ريم السعيدي تتحدّى كيم كارداشيان بتمزيق الحذاء: "مصممة بالنسياغا شيطانيّة"

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ريم السعيدي تتحدّى كيم كارداشيان بتمزيق الحذاء: &quot;مصممة بالنسياغا شيطانيّة&quot;
Lebanon News

أعربت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي عن غضبها من دار الأزياء الفرنسيّة "بالنسياغا Balenciaga " الّتي أطلقت حملةً إعلانيّةً تستند على إعطاء الأطفال دببة ترتدي ملابس لها إيحاءات غير أخلاقيّة.

 

وأعادت ريم السعيدي نشر لقطات مريبة من منشورات مصمّمة دار بالينسياغا ووصفتها بالمصمّمة الشيطانيّة، كما أطلّت في فيديو وهي تمزّق حذاءها قائلةً "كأم ومؤثّرة وشخصيّة عامة ولديّ العديد من المتابعين على إنستغرام، لا أستطيع أن أبقى صامتة".

 

وأرفقت الفيديو بالتعليق التالي: "كيم كاردشيان حان دورك. أتحدّاك بأن تقومي بالأمر نفسه".

 
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