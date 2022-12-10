فنّ
10 كانون الأول 2022 - 05:40
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كريستينا صوايا تدافع عن ستيفاني صليبا: "خلّينا محترمين بحق فنانة بوضع استثنائي"

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كريستينا صوايا تدافع عن ستيفاني صليبا: &quot;خلّينا محترمين بحق فنانة بوضع استثنائي&quot;
Lebanon News

دافعت الفنانة كريستينا صوايا عن الممثلة ستيفاني صليبا، معترضةً على الهجوم الّذي يطال الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تزامناً مع قضية ملاحقتها قضائياً.

 

ودوّنت كريستينا صوايا عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "لا داعي للتخمينات والتقويلات او التنمر او التجريح. لطفاً ما حدا يستبق الامور".

 

وأضافت صوايا "بإنتظار تتوضح الصورة خلينا محترمين ومحبين بحق فنانة تتعرض لوضع استثنائي يمكن مظلومي فيه"، مُستخدمةً هاشتاغ "ستيفاني صليبا".

 

وختمت كريستينا صوايا تغريدتها بالقول "ارحموا من في الأرض يا عالم يرحمكم من في السماء".

 
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