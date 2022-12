نشرت مصممة الازياء داليدا عياش صوراً جديدة من جلسة تصوير خضعت لها ببطن منتفخ، مُعلنةً اقتراب موعد انجابها لمولودها الثالث.

وعلّقت داليدا عياش على الصور الّتي نشرتها عبر تويتر بالقول: "بعد 9 اشهر، جاهزة للوقوع في حبك لمدى الحياة".

بدوره، عبّر الفنان رامي عياش عن حبّه لزوجته فعلّق مُستخدماً إيموجي لقلوب حمراء.

9 months later… ready to fall in love with you for a lifetime 💗 pic.twitter.com/q7lWvyXfrl