إليسا تبتعد عن تويتر... استراحة بسبب "الطاقة السلبية من محبّيها"!

أعلنت النجمة اللبنانيّة إليسا أنّها قرّرت الابتعاد موقتاً عن موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وأخذ استراحة لفترة عبر التوقّف عن التغريد، كاشفةً عن الأسباب الّتي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار.

في التفاصيل، فاجأت الفنانة إليسا جمهورها بالتغريدة التالية: "رح اختفي شوي عن تويتر هالفترة لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من محبّيني مش مقبولة". وختمت إليسا التغريدة بعبارة "إلى اللقاء لاحقاً. قبلاتي لكم".

ورجّح بعض المغرّدين أن يكون سبب ابتعاد إليسا عن تويتر هو إصرار فئة من جمهورها على طرح ألبوم جديد في أسرع وقت ممكن، والتركيز على هذا الطلب في عدد كبير من التغريدات في الساعات الماضية.