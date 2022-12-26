فنّ
26 كانون الأول 2022 - 05:28
Back

ابنا نادين الراسي يرفضان زيارتها في عيد الميلاد... فكيف علّقت في "ضوّي شموعن"؟

ابنا نادين الراسي يرفضان زيارتها في عيد الميلاد... فكيف علّقت في "ضوّي شموعن"؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ضوّي شموعن, عيد الميلاد, نادين الراسي,ابن,ابنا نادين الراسي يرفضان زيارتها في عيد الميلاد... فكيف علّقت في "ضوّي شموعن"؟
episodes
ابنا نادين الراسي يرفضان زيارتها في عيد الميلاد... فكيف علّقت في &quot;ضوّي شموعن&quot;؟
Lebanon News

"الميلاد هو العائلة"، بهذه العبارة وصفت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي عيد الميلاد المجيد في حلقة "ضوّي شموعن" عبر شاشة الـLBCI.

 

وعادت نادين الراسي بالذاكرة الى عيد الميلاد قبل عامين، واستذكرت ما حصل بالقول "قبل سنتين، قلت لكلّ العيلة يجتمعوا بالعيد، يمكن ستّي ما تعيّد معنا سنة الجايي. وفعلاً كلّن إجوا حتى خالتي اجت من سوريا. كنت متخايلة بس التيتا تروح، ما كنت متخايلة بحياتي انو جورج كمان يروح".

 

بالمقابل، أعربت نادين الراسي عن اشتياقها لولديها كارل ومارسيل، فقالت: "من 5 سنين لليوم، مارسيل وكارل ناقصين بجمعتنا بعيد الميلاد قبل الدني كلّها". 

 

وكشف برنامج "ضوّي شموعن" لنادين الراسي أن فريق العمل حاول التحضير لمفاجأة وطلب من ابنيها كارل ومارسيل مفاجأتها في العيد لكنّهما رفضا، فكيف ردّت؟ الإجابة في هذا الفيديو:

 

 

الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً