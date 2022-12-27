5 أفلام تتصدر شباك التذاكر الأميركي... و"أفاتار" في المرتبة الأولى

أعلنت شركة "إكزبيتر ريليشنز" أن فيلم "Avatar: The Way of Water" حافظ على صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية، مع إيرادات قاربت 90 مليون دولار.

وبلغ إجمالي إيرادات العمل الذي يحمل توقيع المخرج جيمس كاميرون وأنتجته "توينتيث سنتشري"، 287.7 مليون دولار محلياً، ليصبح خامس أكثر الأفلام درّاً للعائدات عام 2022.

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أما بالنسبة لفيلم "Puss in Boots: The Last Wish" العائلي من إنتاج "يونيفرسال"، وهو عمل بالرسوم المتحركة من سلسلة "Shrek"، فقد بلغت عائداته 17.5 مليون دولار في الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين.

وحقق فيلم السيرة "Whitney Houston: I Wanna Dance With Somebody" من إنتاج سوني، 6.8 ملايين دولار فقط. وقد جسدت فيه الممثلة الإنكليزية ناومي آكي شخصية النجمة الراحلة ويتني هيوستن.

وانطلق الفيلم الدرامي الكوميدي "بابيلون"، الذي يحمل توقيع المخرج داميان شازيل الحائز جائزة الأوسكار، بإيرادات لم تتخط 5.3 ملايين دولار رغم كوكبة النجوم التي يضمها بينهم براد بيت ومارغوت روبي.

وحل في المركز الخامس خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة والباردة، فيلم "Black Panther: Wakanda Forever" مع 5.3 ملايين دولار، ليصبح إجمالي إيراداته 428 مليون دولار.