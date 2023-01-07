النجوم يعزّون جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع: "هالوجع جمر نارو ما بتنطفي"

غصّت منصّات التواصل الإجتماعي بالتغردات الحزينة على غياب وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف.
وغرّد عدد كبير من النجوم برسائل التعزية والمواساة للفنان جورج وسوف وعائلته في مصابهم الأليم، وإليكم أبرز التغريدات:
الدّني وجع.
وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي،
خصوصي عند الأهل.
الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع 🙏🏼#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/wD8iMNeI8Q
— Najwa Karam (@najwakaram) January 6, 2023
الدّني وجع.
وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي،
خصوصي عند الأهل.
الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع 🙏🏼#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/wD8iMNeI8Q
شو بشعة هالخبرية و شو صعبة
ضيعان الشباب و الروح الحلوة .. الغصة كبيرة … الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع. الله يصبر ام وديع و اخواته و جميع احبابكن … فل يكن ذكره مؤبداً
نفسك بالسما #وديع_جورج_وسوف 🙏@wassouf pic.twitter.com/zryTPKq2xJ
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) January 6, 2023
شو بشعة هالخبرية و شو صعبة
ضيعان الشباب و الروح الحلوة .. الغصة كبيرة … الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع. الله يصبر ام وديع و اخواته و جميع احبابكن … فل يكن ذكره مؤبداً
نفسك بالسما #وديع_جورج_وسوف 🙏@wassouf pic.twitter.com/zryTPKq2xJ
خبر بيوجع القلب #وديع_جورج_وسوف لروحك السلام
الله يصبّر قلبك ابو وديع الوجع كبير والفراق صعب@wassouf
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 6, 2023
خبر بيوجع القلب #وديع_جورج_وسوف لروحك السلام
الله يصبّر قلبك ابو وديع الوجع كبير والفراق صعب@wassouf
ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!!
قلبي مع الغالي والحبيب #أبو_وديع
الله يصبرك ويصبر عايلتك.
خسارة شاب بيسوى الدني.. !#وديع_جورج_وسوف@wassouf
— Nancy Ajram (@NancyAjram) January 6, 2023
ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!!
قلبي مع الغالي والحبيب #أبو_وديع
الله يصبرك ويصبر عايلتك.
خسارة شاب بيسوى الدني.. !#وديع_جورج_وسوف@wassouf
الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة pic.twitter.com/zxMyH4eg4X
— Elissa (@elissakh) January 6, 2023
الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة pic.twitter.com/zxMyH4eg4X
الله يرحمك يا وديع 🙏 ويصبّر إمّك وأبوك 🙏 آخ يا ابو وديع شو جرحك ووجعك كبير💔💔
— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 6, 2023
الله يرحمك يا وديع 🙏 ويصبّر إمّك وأبوك 🙏 آخ يا ابو وديع شو جرحك ووجعك كبير💔💔
مع آلامَك يا يسوع
الله يصبّر قلبك يا أبو وديع ويصبّر قلب عيلتَك وكلّ محبّينَك وتكون نفسو بالسما.
آمين.
— Wael Kfoury (@waelkfoury) January 7, 2023
مع آلامَك يا يسوع
الله يصبّر قلبك يا أبو وديع ويصبّر قلب عيلتَك وكلّ محبّينَك وتكون نفسو بالسما.
آمين.
قال الله في كتابه الكريم:
وإذا مرضت فهو يشفين.
اللهم اشفي هذا الشاب الطيب وديع ابن الصديق الطيب ابو وديع 🙏 ورده الى آهله سالمًا معافى🙏
اخي جورج وسوف الله يبرد قلبك انت وام وديع 🙏 pic.twitter.com/wsjZ6UJdnl
— RaghebAlama (@raghebalama) January 6, 2023
قال الله في كتابه الكريم:
وإذا مرضت فهو يشفين.
اللهم اشفي هذا الشاب الطيب وديع ابن الصديق الطيب ابو وديع 🙏 ورده الى آهله سالمًا معافى🙏
اخي جورج وسوف الله يبرد قلبك انت وام وديع 🙏 pic.twitter.com/wsjZ6UJdnl
انا لله وانا اليه راجعون
اصعب فراق فراق الحبايب خبر بوجع القلب الله يصبر اهلك 💔 البقاء لله pic.twitter.com/pHfcOnkdA2
— Assi El Hallani (@assihallani) January 7, 2023
انا لله وانا اليه راجعون
اصعب فراق فراق الحبايب خبر بوجع القلب الله يصبر اهلك 💔 البقاء لله pic.twitter.com/pHfcOnkdA2
شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك 💔🙏🏻
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/5kllwRhhvZ
— Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) January 6, 2023
شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك 💔🙏🏻
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/5kllwRhhvZ
#وديع_جورج_وسوف شو هالمصاب الصعب..#ابو_وديع الله يصبرك با رب..وشليمار الأم العظيمة الله يكون معك..عم بتواجهوا اصعب وجع..ليلة وداعك بكيت النايات..وقلوبنا عم تبكي..
— Maya Diab (@mayadiab) January 6, 2023
#وديع_جورج_وسوف شو هالمصاب الصعب..#ابو_وديع الله يصبرك با رب..وشليمار الأم العظيمة الله يكون معك..عم بتواجهوا اصعب وجع..ليلة وداعك بكيت النايات..وقلوبنا عم تبكي..