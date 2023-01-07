النجوم يعزّون جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع: "هالوجع جمر نارو ما بتنطفي"

غصّت منصّات التواصل الإجتماعي بالتغردات الحزينة على غياب وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف.

وغرّد عدد كبير من النجوم برسائل التعزية والمواساة للفنان جورج وسوف وعائلته في مصابهم الأليم، وإليكم أبرز التغريدات:

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الدّني وجع.

وهالوجع بالذّات، جمر نارو ما بتنتطفي،

خصوصي عند الأهل.

الله يرحم شبابك وديع، ويصبّر قلب أبو وديع وإمّ وديع 🙏🏼#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/wD8iMNeI8Q — Najwa Karam (@najwakaram) January 6, 2023

شو بشعة هالخبرية و شو صعبة

ضيعان الشباب و الروح الحلوة .. الغصة كبيرة … الله يصبر قلبك ويقويك يا حبيب القلب أبو وديع. الله يصبر ام وديع و اخواته و جميع احبابكن … فل يكن ذكره مؤبداً



نفسك بالسما #وديع_جورج_وسوف 🙏@wassouf pic.twitter.com/zryTPKq2xJ — ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) January 6, 2023

خبر بيوجع القلب #وديع_جورج_وسوف لروحك السلام

الله يصبّر قلبك ابو وديع الوجع كبير والفراق صعب@wassouf — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 6, 2023

ما عم صدق!! ما أقسى الموت!!!

قلبي مع الغالي والحبيب #أبو_وديع

الله يصبرك ويصبر عايلتك.

خسارة شاب بيسوى الدني.. !#وديع_جورج_وسوف@wassouf — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 6, 2023

الفرقة صعبة كتير. يا رب حكمتك أكبر بس الفراق بيوجّع كتير والمصيبة كبيرة. قلبي معك أبو وديع حامل اسم ابنك كل عمرك وهلق حامل وجع فراقو. الله يعطيك القوة pic.twitter.com/zxMyH4eg4X — Elissa (@elissakh) January 6, 2023

الله يرحمك يا وديع 🙏 ويصبّر إمّك وأبوك 🙏 آخ يا ابو وديع شو جرحك ووجعك كبير💔💔 — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) January 6, 2023

مع آلامَك يا يسوع

الله يصبّر قلبك يا أبو وديع ويصبّر قلب عيلتَك وكلّ محبّينَك وتكون نفسو بالسما.

آمين. — Wael Kfoury (@waelkfoury) January 7, 2023

قال الله في كتابه الكريم:

وإذا مرضت فهو يشفين.

اللهم اشفي هذا الشاب الطيب وديع ابن الصديق الطيب ابو وديع 🙏 ورده الى آهله سالمًا معافى🙏

اخي جورج وسوف الله يبرد قلبك انت وام وديع 🙏 pic.twitter.com/wsjZ6UJdnl — RaghebAlama (@raghebalama) January 6, 2023

انا لله وانا اليه راجعون

اصعب فراق فراق الحبايب خبر بوجع القلب الله يصبر اهلك 💔 البقاء لله pic.twitter.com/pHfcOnkdA2 — Assi El Hallani (@assihallani) January 7, 2023

شو هالخبر القاسي.. بكرت كتير.. الوداع يا حبيب قلب زيكو، يا وديع يا ملاك.. الله يجعل مثواك الجنة ويصبر أمك وبيَّك وأخواتك 💔🙏🏻

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ#وديع_جورج_وسوف pic.twitter.com/5kllwRhhvZ — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) January 6, 2023