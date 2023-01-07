فنّ
07 كانون الثاني 2023 - 05:44
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النجوم يعزّون جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع: "هالوجع جمر نارو ما بتنطفي"

النجوم يعزّون جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع: "هالوجع جمر نارو ما بتنطفي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار وديع وسوف, ابن, وفاة ,جورج وسوف ,النجوم يعزّون جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع: "هالوجع جمر نارو ما بتنطفي"
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النجوم يعزّون جورج وسوف بعد وفاة ابنه وديع: &quot;هالوجع جمر نارو ما بتنطفي&quot;
Lebanon News

غصّت منصّات التواصل الإجتماعي بالتغردات الحزينة على غياب وديع وسوف نجل سلطان الطرب جورج وسوف.

 

وغرّد عدد كبير من النجوم برسائل التعزية والمواساة للفنان جورج وسوف وعائلته في مصابهم الأليم، وإليكم أبرز التغريدات:

 
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