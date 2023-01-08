أيمن زيدان يواسي جورج وسوف بمصابه الأليم... " أدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده"

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واسى الفنان السوري القدير أيمن زيدان سلطان الطرب جورج وسوف بمصابه الأليم بعدما فقد ابنه البكر وديع نتيجة مضاعفات صحّية بعد أسبوع من إجراء جراحة في المعدة.وبكلمات مبكية ومؤثرة، توجّه زيدان الذي فقد بدوره ابنه نوار عن 18 عاماً بعد صراع مع مرض السرطان، إلى وسوف وقال: "أعرف أنّ كل الكلمات لن ترمّم وجع الفقدان... وأدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده... لكن هذه هي الدنيا حين تمارس قسوتها يا صديقي".وأضاف: "الموت حق علينا جميعاً لكنه حين يأتي مبكراً فليس أمامنا إلا الصبر، وإنّه أسوأ التجارب، ولن يعزّينا سوى الإيمان بأنّ أحبتنا قد رحلوا إلى مكان أفضل".