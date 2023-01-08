فنّ 08 كانون الثاني 2023 - 08:53 08/01/2023 08:53:19 جورج وسوف في رسالةٍ مؤثرة قبيل دفن ابنه وديع في كفرون... "ما تطلقوا الرصاص حتّى ما يصير الجرح جرحين"

جورج وسوف في رسالةٍ مؤثرة قبيل دفن ابنه وديع في كفرون

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LBCI News Lebanon

أطلّ سلطان الطرب جورج وسوف في فيديو مؤثّر نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قبيل دفن إبنه وديع في بلدة "كفرون" السورية. ودعا وسوف من خلال الفيديو الأحباء الذي يرافقون وديع إلى مثواه الأخير إلى عدم إطلاق الرصاص كي لا يصبح "الجرح جرحين". وهذه رسالته: الإعلان



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