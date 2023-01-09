ماجدة الرومي سفيرة للفنانين الشباب العرب لعام 2023

تحت عنوان "الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية تختار السيدة ماجدة الرومي سفيراً للفنانين العرب لعام 2023"، نشرت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام بياناً، وأبرز ما جاء فيه:

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية عن اختيار الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي سفيراً للفنانين الشباب العرب، وجاء هذا الاختيار بناءً على المسيرة الفنية الطويلة حيث تعتبر الرومي مدرسة فنية عُرفت بنهج الإلتزام والرزانة في اختيار قصائدها.

ورحب هيثم علي يوسف، رئيس مجلس الوحدة الإعلامية العربية، بهذا الاختيار مشيداً بالمسيرة الفنية الطويلة للسيدة ماجدة الرومي والتي شكلت مدرسة فنية للموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية والأوبرا، وكما هو معروف عن تميز صوتها المعروف بنوعه "سوبرانو"، ويسعد المجلس الإعلان عن السيدة ماجدة الرومي سفيراً للفنانين العرب لعام 2023.