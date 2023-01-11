غولدن غلوب 2023...إليكم لائحة بأبرز الفائزين

في ما يأتي لائحة الفائزين بالفئات الرئيسية في الاحتفال الثمانين لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" الذي أقيم مساء الثلاثاء في لوس أنجليس.
- في السينما -
- أفضل فيلم درامي: "ذي فيبلمانز"
- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"
- أفضل مخرج: ستيفن سبيلبرغ عن "ذي فيبلمانز"
- أفضل ممثل في فيلم درامي: أوستن باتلر في "إلفيس"
- أفضل ممثلة في فيلم درامي: كيت بلانشيت في "تار"
- أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: كولين فاريل في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"
- أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ميشيل يوه في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"
- أفضل ممثل في دور مساعد: كي هوي كان في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"
- أفضل ممثلة في دور مساعد: انجيلا باسيت في "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"
- أفضل فيلم بلغة أجنبية: "أرجنتينا 1985"
- أفضل فيلم رسوم متحركة: "بينوكيو" لغييرمو ديل تورو
- أفضل سيناريو: مارتن ماكدونا في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"
- في التلفزيون -
- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "هاوس أوف ذي دراغن"
- أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "أبوت إليمنتري"
- أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "ذي وايت لوتس"
- أفضل ممثل في مسلسل درامي: كيفن كوستنر في "يلوستون"
- أفضل ممثلة في مسلسل درامي: زندايا في "يوفوريا"
- أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جيريمي ألن وايت في "ذي بير"
- أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: كينتا برانسن في "أبوت إليمنتري"
- أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: إيفان بيترز في "دامر - مونتسر: ذي جيفري دامر ستوري"
- أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: أماندا سايفرد في "ذي دروبأوت".