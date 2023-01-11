غولدن غلوب 2023...إليكم لائحة بأبرز الفائزين

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في ما يأتي لائحة الفائزين بالفئات الرئيسية في الاحتفال الثمانين لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" الذي أقيم مساء الثلاثاء في لوس أنجليس.- أفضل فيلم درامي: "ذي فيبلمانز"- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"- أفضل مخرج: ستيفن سبيلبرغ عن "ذي فيبلمانز"- أفضل ممثل في فيلم درامي: أوستن باتلر في "إلفيس"- أفضل ممثلة في فيلم درامي: كيت بلانشيت في "تار"- أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: كولين فاريل في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"- أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ميشيل يوه في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"- أفضل ممثل في دور مساعد: كي هوي كان في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"- أفضل ممثلة في دور مساعد: انجيلا باسيت في "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"- أفضل فيلم بلغة أجنبية: "أرجنتينا 1985"- أفضل فيلم رسوم متحركة: "بينوكيو" لغييرمو ديل تورو- أفضل سيناريو: مارتن ماكدونا في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "هاوس أوف ذي دراغن"- أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "أبوت إليمنتري"- أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "ذي وايت لوتس"- أفضل ممثل في مسلسل درامي: كيفن كوستنر في "يلوستون"- أفضل ممثلة في مسلسل درامي: زندايا في "يوفوريا"- أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جيريمي ألن وايت في "ذي بير"- أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: كينتا برانسن في "أبوت إليمنتري"- أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: إيفان بيترز في "دامر - مونتسر: ذي جيفري دامر ستوري"- أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: أماندا سايفرد في "ذي دروبأوت".