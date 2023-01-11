فنّ
11 كانون الثاني 2023 - 07:49
Back

غولدن غلوب 2023...إليكم لائحة بأبرز الفائزين

أبرز الفائزين بجوائز "غولدن غلوب" Lebanon, news ,lbci ,أخبار غولدن غلوب, جوائز, فائز,غولدن غلوب,أبرز الفائزين بجوائز "غولدن غلوب"
episodes
غولدن غلوب 2023...إليكم لائحة بأبرز الفائزين
Lebanon News

في ما يأتي لائحة الفائزين بالفئات الرئيسية في الاحتفال الثمانين لتوزيع جوائز "غولدن غلوب" الذي أقيم مساء الثلاثاء في لوس أنجليس.

- في السينما -
- أفضل فيلم درامي: "ذي فيبلمانز"

- أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي: "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"

- أفضل مخرج: ستيفن سبيلبرغ عن "ذي فيبلمانز"
الإعلان

- أفضل ممثل في فيلم درامي: أوستن باتلر في "إلفيس"

- أفضل ممثلة في فيلم درامي: كيت بلانشيت في "تار"

- أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: كولين فاريل في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"

- أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ميشيل يوه في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"

- أفضل ممثل في دور مساعد: كي هوي كان في "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"

- أفضل ممثلة في دور مساعد: انجيلا باسيت في "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر"

- أفضل فيلم بلغة أجنبية: "أرجنتينا 1985"

- أفضل فيلم رسوم متحركة: "بينوكيو" لغييرمو ديل تورو

- أفضل سيناريو: مارتن ماكدونا في "ذي بانشيز أوف إنيشيرين"

- في التلفزيون -
- أفضل مسلسل تلفزيوني درامي: "هاوس أوف ذي دراغن"

- أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: "أبوت إليمنتري"

- أفضل فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: "ذي وايت لوتس"

- أفضل ممثل في مسلسل درامي: كيفن كوستنر في "يلوستون"

- أفضل ممثلة في مسلسل درامي: زندايا في "يوفوريا"

- أفضل ممثل في مسلسل موسيقي أو كوميدي: جيريمي ألن وايت في "ذي بير"

- أفضل ممثلة في مسلسل موسيقي أو كوميدي: كينتا برانسن في "أبوت إليمنتري"

- أفضل ممثل في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: إيفان بيترز في "دامر - مونتسر: ذي جيفري دامر ستوري"

- أفضل ممثلة في فيلم تلفزيوني أو مسلسل قصير: أماندا سايفرد في "ذي دروبأوت".
 
الإعلان
إقرأ أيضاً