الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

توم كروز في مشهدٍ أشعل الإنترنت... رقص وغناء مع نجم آخر في بريطانيا (فيديو)

فنّ
2024-06-30 | 12:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
توم كروز في مشهدٍ أشعل الإنترنت... رقص وغناء مع نجم آخر في بريطانيا (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
توم كروز في مشهدٍ أشعل الإنترنت... رقص وغناء مع نجم آخر في بريطانيا (فيديو)

شوهد النجم توم كروز يغني أغنية "Don't Look Back In Anger" لفرقة Oasis مع زميله في فيلم  Mission Impossible، سايمون بيغ، في مهرجان غلاستونبري بإنكلترا.

واجتمع الممثل البالغ من العمر 61 عامًا مع زميله سيمون، 54 عامًا، لمشاهدة عرض فرقة كولدبلاي الأسطوري يوم السبت، حيث انضمت إليهما نجمة مسلسل "Sex Education" جيليان أندرسون، 55 عامًا.

في مقطع فيديو شاركه أحد المعجبين على منصة  X، يمكن رؤية سايمون وتوم يقفان عند الحواجز بينما كان الممثل الإنكليزي سايمون يرقص بحماس على أنغام أغنية التسعينيات.

كما شوهد الثنائي يتحدثان في وقت سابق من اليوم، ولكن المقطع الذي التقطه أحد المعجبين أظهرهما وهما يرقصان بحرية ويستمتعان بالحفل.

 

آخر الأخبار

فنّ

توم كروز

نجم

ممثل

سايمون بيغ

فيلم

Mission Impossible

غناء

رقص

إنكلترا

حفل

فرقة كولدبلاي.

LBCI التالي
أجواء شبيهة بالملاعب الرياضية... ألف صوت يصدح في أوبرا باستيل قبل أولمبياد باريس 2024
بشكل رسمي... نجوى كرم تؤكد خبر زواجها! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-24

عثروا على جثته وعليها عضات عدة من أسماك القرش... رحيل نجم فيلم Pirates of the Caribbean بطريقة مأساوية!

LBCI
منوعات
2024-06-23

رقص في حفل تايلور سويفت... الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-06-22

في تموز... ترقبوا مسابقة ملكة جمال لبنان 2024 وإليسا نجمة الحفل!

LBCI
منوعات
2024-06-19

حفلة للغناء العربي في جامعة الروح القدس بقيادة غادة شبير... أعادت الحضور إلى الزمن الجميل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
11:11

المخرجان بونوا جاكو وجاك دوايون رهن الاحتجاز في باريس بعد اتّهامهما باعتداءات جنسية

LBCI
فنّ
07:50

نحافتها لفتت الأنظار... ياسمين عبد العزيز من النادي الرياضي: "Let’s Dance" (فيديو)

LBCI
فنّ
05:43

للأسبوع الثالث على التوالي... "إنسايد آوت 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا

LBCI
فنّ
05:05

وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-06-07

ماري سليمان في The Stage: "سميرة سعيد زعلت مني"... والسبب أغنية؟

LBCI
أخبار دولية
2024-06-22

سحب رخص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-23

مقر الجنرال سبيرز ودار الأيتام الحالي في بيروت.. مبنى شاهدٌ على تنوع الثقافات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-23

إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:58

الصراف زود الحجار بوثائق تساعد في الوصول إلى الحقيقة في تحقيقات انفجار المرفأ

LBCI
أخبار دولية
05:56

الجيش الإسرائيلي يفرج عن مدير مجمع الشفاء الطبي

LBCI
أخبار لبنان
05:15

قوى المعارضة: نندد بقيام مجموعات مسلحة تعمل على الاراضي اللبنانية بفرض منطق وحدة الساحات

LBCI
أخبار لبنان
03:16

ميقاتي زار والحلبي مركز "سان جود" متفقدًا سير الامتحانات: سنتسلح بالعلم والأمل والإيمان للوصول الى شط الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:53

انتخابات فرنسا التشريعية: اليمين المتطرف يتصدر نتائج الدورة الأولى... وماكرون يدعو الى مواجهته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

أليكس فغالي الأسرع في الجولة الثانية من السبيد تيست!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

إيطاليا تودع اليورو... وألمانيا تواصل المشوار بانتظار الإنكليز والإسبان الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

باسيل من عكار: اللامركزية لا تعني الفدرالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:51

"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟

LBCI
منوعات
12:51

عريس يقوم بمبادرة دعماً لغزة... قرر أن يقيم زفافه في القطاع وهذه النتيجة (صور)

LBCI
فنّ
03:56

بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)

LBCI
منوعات
06:10

في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:55

وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024

LBCI
أخبار دولية
16:17

الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 18 جنديا في هضبة الجولان المحتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

أسلحة غير معروفة يخفيها كل من حزب الله وإسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
14:09

الجيش: انتشال جثة شخص بعدما غرق في البحر قبالة كفرعبيدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More