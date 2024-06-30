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والد مايلي سايروس يخوض انفصالاً جديداً... وزوجته تصدم الجمهور: "كان يعاملني كسجينة" (صور)

فنّ
2024-06-30 | 15:01
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والد مايلي سايروس يخوض انفصالاً جديداً... وزوجته تصدم الجمهور: &quot;كان يعاملني كسجينة&quot; (صور)
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والد مايلي سايروس يخوض انفصالاً جديداً... وزوجته تصدم الجمهور: "كان يعاملني كسجينة" (صور)

بعد أشهر على زواجه الأخير، انفصل نجم موسيقى "الكانتري" بيلي راي سايروس، وهو والد مايلي سايروس، عن زوجته حيث كشفت الأخيرة في مقابلة أنه كان يتّبع "قوانين صارمة".

وفي مقابلة حصرية، كشفت فاير روز (36 عامًا) لموقع "Page Six" أنها طُردت من منزلهما في تينيسي في اليوم نفسه الذي كان من المقرر أن تجري فيه عملية استئصال الثديين بعد تشخيصها بالجين BRCA1، مما يعرضها لخطر كبير للإصابة بسرطان الثدي.

وأوضحت أن بيلي راي (62 عامًا)، كان يصرخ عليها باستمرار ويجعلها تشعر وكأنها سجينة في مزرعتهم النائية قرب ناشفيل بأميركا.

وبعد سبعة أشهر فقط من الزواج، وجد الاثنان نفسيهما في دوامة طلاق مع اتهامات متبادلة بسوء المعاملة.

وقالت فاير روز: "كان لدى بيلي قواعد صارمة للغاية. لم يكن لدي سيارة، ولم يُسمح لي إلا بزيارة طبيب تقويم العظام المحلي وتقليم أظافري مرة واحدة في الشهر. كانت تلك عزلة ممنهجة، ولم أجد الشجاعة للمغادرة".

وأشارت إلى أن الأصدقاء والعائلة كانوا ممنوعين من الزيارة، مضيفة: "إذا أردت إرسال رسالة نصية، كان علي أن أقرأها له للحصول على إذن، وكان الأمر نفسه بالنسبة للبريد الإلكتروني."

بدورها، وصفت إحدى صديقات فاير روز المقربات، وهي مصممة أزياء، الوضع قائلة: "شعرت وكأنها كانت في سجن لم تختاره بنفسها." وأوضحت فاير روز أن الضغط كان شديدًا لدرجة أنها فقدت الوعي قبل يومين من حفل زفافهما في تشرين الأول الفائت وتم نقلها إلى المستشفى.

وأكدت أن بيلي راي كان يتوقف عن التحدث معها لساعات وأحيانًا لأيام، مما زاد من توتر العلاقة وجعل الأمور لا تطاق.
 
 
 
 
 

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