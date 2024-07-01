الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المخرجان بونوا جاكو وجاك دوايون رهن الاحتجاز في باريس بعد اتّهامهما باعتداءات جنسية
فنّ
2024-07-01 | 11:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
المخرجان بونوا جاكو وجاك دوايون رهن الاحتجاز في باريس بعد اتّهامهما باعتداءات جنسية
وُضع المخرجان بونوا جاكو وجاك دوايون اللذان اتهمتهما الممثلة جوديت غودريش ونساء أخريات بالاعتداء عليهنّ جنسياً، رهن الاحتجاز الاثنين في المديرية الإقليمية للشرطة القضائية في باريس.
وصباح الاثنين، وصل المخرجان اللذان ينفيان هذه الاتهامات إلى المديرية برفقة وكيلتي الدفاع عنهما.
وقالت جوليا مينكوفسكي، محامية جاكو، إنّ المخرج "سيتمكن أخيراً من الدفاع عن نفسه أمام القضاء"، منددةً باحتجاز "مثير للانتقاد" في حين "كان ينبغي تحديد موعد لجلسة استماع مفتوحة".
وأضافت "أستنكر كل هذا الخلل في القضاء الذي يأتي لصالح تغطية إعلامية متحيّزة تحمل تجاوزات غير مقبولة".
وقالت ماري دوزيه، محامية جاك دوايون "لا يوجد معيار قانوني يُبرّر الإجراء" المتمثل في احتجاز المخرجين لدى الشرطة، بعد "36 عاماً" من الوقائع التي تحدّثت عنها جوديت غودريش.
وأشارت في بيان إلى أنّ موكّلها "كان ينبغي أن يُدلي بإفادته ضمن جلسة استماع مفتوحة نظراً إلى مرور الزمن على الوقائع، وفترة تقادم تعود إلى أكثر من عقدين، والكف الحتمي للإجراءات الذي سيغلق القضية".
وقالت "يتم انتهاك مبدأ قرينة البراءة" في هذه "القضية التي تشوبها اعتبارات غير قانونية".
وصادقت النيابة العامة في باريس على احتجاز المخرجين، مذكّرة بـ"أنّ سرية الإجراء تهدف إلى احترام خصوصية الأشخاص الذين عهدوا بقصتهم إلى القضاء وحده".
وأشارت مصادر مطّلعة على القضية إلى أنّ احتجاز المخرجين الذي قد يستمر حتى مساء الثلاثاء، يُفترَض أن يشكل فرصة لمواجهات بين كل من المخرجين وعدد من المدّعيات بينهنّ غودريش.
ونشرت الممثلة عبر انستغرام صباح الاثنين، صورة تجمعها ببونوا جاكو، وعلّقت بالقول "أنا أبكي (...). لا أعلم ما إذا كنت سأملك القوة لكنّي سأمتلكها. سأكون قوية، سأكون قوية".
ولم ترغب لور هاينك، محامية غودريش، في التعليق، مشيرة إلى سرية التحقيق.
- "علاقة سيطرة" -
وفي مطلع شباط، تطرقت غودريش (52 عاماً) إلى اتهامات جنسية جديدة في إطار موجة "مي تو"، وتقدّمت بشكوى ضد بونوا جاكو متّهمةً إياه باغتصابها وضد جاك دوايون بتهمة الاعتداء جنسياً عليها.
وكانت علاقة الممثلة وجاكو قد بدأت في ربيع 1986، عندما كان عمرها 14 عاماً. وعاشا معاً بشكل علني حتى أنهما اشتريا شقة في باريس، قبل أن ينفصلا سنة 1992. ووصفت غودريش ما عاشته معه بـ"علاقة سيطرة وانحراف".
وتقدّمت ممثلتان أخريان بشكوى ضد جاكو.
فجوليا روي التي تصغره بـ42 عاما وأدّت أدوار بطولة في أربعة من أفلامه بين عامي 2016 و2021، تقدّمت بشكوى ضدّه متّهمةً إياه بالاعتداء الجنسي عليها في "سياق من العنف والإكراه المعنوي لسنوات عدة "، بحسب مصدر مطلع على الملف.
وتقدمت الممثلة إيسيلد لو بيسكو بشكوى في نهاية أيار الفائت متهمة إياه باغتصاب قاصر يزيد عمرها عن 15 عاما، في وقائع يعود تاريخها إلى ما بين 1998 و2007.
أما جاك دوايون، فتتهمه غودريش بأنه "تلمسها" خلال مشهد جنسي غير متوقع أثناء تصوير أحد الأفلام عام 1989 صُوِّر عندما كانت الممثلة في الخامسة عشرة، وكانت في تلك المرحلة على علاقة مع بونوا جاكو.
وأشارت إيسيلد لو بيسكو إلى أنها اضطرت لتحمل مضايقات من دوايون خلال جلسات عمل، في حين اتهمت الممثلة أنّا موغلاليس المخرج بتقبيلها بالقوة في منزله عام 2011.
وأدت هذه الموجة الجديدة من الاتهامات في إطار موجة "مي تو" في فرنسا إلى حالة اضطراب في المجال السينمائي مع بداية عام 2024، وعكّرت صفو احتفال توزيع جوائز سيزار ومهرجان كان السينمائي.
وكانت لجنة تحقيق بشأن الاعتداءات الجنسية في السينما والفنون السمعية والبصرية وفنون الأداء ومجالي الموضة والإعلانات، بدأت عملها في أيار، قبل أن تتوقف فجأة بعد حلّ الجمعية الوطنية الفرنسية في أوائل حزيران.
والجمعة، تقدّم دومينيك بوتونا، أحد أقوى الرجال في المجال السينمائي الفرنسي، باستقالته من رئاسة المركز الوطني للسينما (CNC) بعد إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي.
ومن المقرر أن يُحاكَم جيرار دوبارديو في باريس خلال تشرين الأول، بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين، ويواجه احتمال إطلاق ملاحقات جديدة في حقه بتهمة اغتصاب امراة ثالثة.
آخر الأخبار
فنّ
بونوا
دوايون
الاحتجاز
باريس
اتّهامهما
باعتداءات
جنسية
التالي
أصغر معجبة على الإطلاق... طفلة تقتحم المسرح خلال حفل نجوى كرم وهذا ما فعلته! (فيديو)
والد مايلي سايروس يخوض انفصالاً جديداً... وزوجته تصدم الجمهور: "كان يعاملني كسجينة" (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
0
صحف اليوم
23:47
هوكشتاين في باريس الأربعاء (النهار)
صحف اليوم
23:47
هوكشتاين في باريس الأربعاء (النهار)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-30
هوكشتاين في باريس... ولبنان عنوان المحادثات
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-30
هوكشتاين في باريس... ولبنان عنوان المحادثات
0
فنّ
2024-06-30
أجواء شبيهة بالملاعب الرياضية... ألف صوت يصدح في أوبرا باستيل قبل أولمبياد باريس 2024
فنّ
2024-06-30
أجواء شبيهة بالملاعب الرياضية... ألف صوت يصدح في أوبرا باستيل قبل أولمبياد باريس 2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
14:40
هيلدا خليفة تتألق في تقديم حفل المبادرة الوطنية السياحية "مشوار رايحين مشوار"... وهكذا بدت! (صور)
فنّ
14:40
هيلدا خليفة تتألق في تقديم حفل المبادرة الوطنية السياحية "مشوار رايحين مشوار"... وهكذا بدت! (صور)
0
فنّ
07:50
نحافتها لفتت الأنظار... ياسمين عبد العزيز من النادي الرياضي: "Let’s Dance" (فيديو)
فنّ
07:50
نحافتها لفتت الأنظار... ياسمين عبد العزيز من النادي الرياضي: "Let’s Dance" (فيديو)
0
فنّ
05:43
للأسبوع الثالث على التوالي... "إنسايد آوت 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا
فنّ
05:43
للأسبوع الثالث على التوالي... "إنسايد آوت 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا
0
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-04
رحيل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود
أخبار دولية
2024-05-04
رحيل الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود
0
منوعات
2024-06-26
عثرت على "أصابع امرأة ميتة" في حديقة منزلها.... ثم حلّت المفاجأة! (صورة)
منوعات
2024-06-26
عثرت على "أصابع امرأة ميتة" في حديقة منزلها.... ثم حلّت المفاجأة! (صورة)
0
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-23
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-23
إلى كل طلاب الإمتحانات الرسمية.. هكذا ستكون مسابقاتكم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:29
المعارضة.. لا لوحدة الساحات ومطالبة بعقد جلسة نيابية لمناقشة الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:09
اكرم الحلبي يتحدث عن جهوزية منتخب لبنان لكرة السلة قبل ٢٤ ساعة من مواجهة إسبانيا في ملحق اولمبياد باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
تقارير نشرة الاخبار
14:07
إنكلترا بشق النفس إلى ربع نهائي اليورو وإسبانيا تستعرض امام جورجيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
تقارير نشرة الاخبار
14:04
إرث ثقافي في طرابلس يتحوّل إلى مساحة منكوبة بسبب فوضى البسطات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
فرص استثمارية للبنانيين في السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
تقارير نشرة الاخبار
13:53
قراءة في أرقام الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في غزة تمهيدٌ للانتقال الى المرحلة الثالثة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الموسم السياحي في لبنان لم يتأثر بالحرب وصيف واعد بانتظارنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:47
وزارة السياحة تُطلق حملة "مشوار رايحين مشوار" لعام 2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
فنّ
03:51
"أجمل عروس"... دانييلا رحمة تتصدر "الترند": ماذا عن موعد حفل زفافها المنتظر؟
2
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
فنّ
03:56
بعد إصابته بالسرطان... فنان كويتي شهير يصدم الجمهور: ظهر على كرسي متحرك! (فيديو)
3
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
منوعات
06:10
في مشهد مرعب... اختبار صاروخ في الصين يؤدي الى إطلاق كارثي غير مخطط له وينتهي بانفجار ضخم! (فيديو)
4
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
أمن وقضاء
11:42
قتيل وعدد من الجرحي في إطلاق نار في إشكال بين اصحاب مولدات
5
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
أخبار لبنان
08:55
وزارة الطاقـة أصـدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لشهـر حزيران 2024
6
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
خبر عاجل
11:31
"مشوار رايحين مشوار"... ترقبوا انطلاق هذه المبادرة الوطنية السياحية مباشرة الليلة الساعة السابعة مساء
7
فنّ
04:00
قضية "عمرو دياب والمعجب المصفوع" تابع... محامي الشاب يتنحى عن القضية بشكل مفاجئ: ما السبب؟
فنّ
04:00
قضية "عمرو دياب والمعجب المصفوع" تابع... محامي الشاب يتنحى عن القضية بشكل مفاجئ: ما السبب؟
8
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
فنّ
05:05
وعود كاذبة ومقاطع إباحية... الدعاوى القضائية تلاحق كانييه ويست وزوجته وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More