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لحظات عائلية طريفة... رامي عياش يشارك هذه اللقطات مع متابعيه! (فيديو)
فنّ
2024-07-02 | 05:42
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لحظات عائلية طريفة... رامي عياش يشارك هذه اللقطات مع متابعيه! (فيديو)
لحظات عائلية طريفة... رامي عياش يشارك هذه اللقطات مع متابعيه! (فيديو)
شارك الفنان رامي عياش مجموعة من الصور ولقطات
الفيديو
العفوية برفقة ابنته الصغيرة آلارا عبر حسابه على منصة انستغرام حيث زارته الأخيرة أثناء عمله.
وفي هذا السياق، بدا رامي وهو يتمتع باللحظات العائلية التي جمعته بابنته آلارا وقبّلها بحرارة ولهفة.
وعاد رامي ونشر مقطع
فيديو
عبر خاصية الستوري في وقت لاحق جمعه بابنته أيانا التي كانت تخوض نقاشًا معه لاختيار الأحد أو الاثنين كـ"يوم أول للأسبوع".
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