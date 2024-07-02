معلومات جديدة تُكشف حول زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... إليكم تفاصيل إطلالة العروس وشهر العسل!

بدأت الأخبار والإشاعات حول "الزواج غير المعلن للممثلة دانييلا رحمة من الفنان ناصيف زيتون" بالانتشار منذ أيام، وقيل إن الثنائي قد تزوج أمس الإثنين في إحدى الكنائس في منطقة جبيل، بحسب الأخبار المتداولة.ووفق الأخبار المنتشرة حول العروس، قيل إن تسريحتها كانت من تنفيذ المزين "أسعد"، أما الماكياج فقد نفذه خبير التجميل بسام فتوح، وفستانها كان من تصميم المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران.وزُعم أن العروسين دانييلا رحمة وناصيف زيتون سيغادران لبنان لقضاء أسبوع واحد خارج البلاد.ومن المتوقع أن ينشر العروسان صورة توثق زواجهما خلال أيام.