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سلطات أمستردام لمحبي تايلور سويفت: "لا يُسمح لكم بالتخييم في هذه الأماكن!"
فنّ
2024-07-02 | 11:03
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سلطات أمستردام لمحبي تايلور سويفت: "لا يُسمح لكم بالتخييم في هذه الأماكن!"
أعلنت سلطات أمستردام أنها ستفرض غرامات على محبي تايلور سويفت في حال باتوا ليلتهم بجوار المكان الذي ستحيي فيه النجمة الأميركية حفلاتها بدءاً من الخميس.
وقالت السلطات المحلية في أمستردام في بيان مساء الاثنين، "لا يُسمح لكم بالتخييم أو تمضية الليل في الأماكن العامة قرب ملعب يوهان كرويف أرينا"، حيث ستقام حفلات تايلور سويفت، محذّرةً من فرض غرامات على مَن سيُخالف هذه التعليمات.
وخلال المحطة الأوروبية الأولى من جولة سويفت العالمية، في باريس في أيار، تمركز عدد من محبي النجمة في محيط مكان إحياء الحفلات قبل يومين من انطلاقها، ونصبوا خيماً في الموقع آملين في الاقتراب قدر الإمكان من نجمتهم المفضلة.
وتحيي سويفت ثلاث حفلات موسيقية في العاصمة الهولندية أيام الخميس والجمعة والسبت ضمن جولتها العالمية التي حطمت الأرقام القياسية. وقد بيعت كامل تذاكر هذه الحفلات.
وقال مدير الحشود في المدينة ميك ويركيندام "لا تأتوا إلى الملعب إلا إذا كنتم ستحضرون الحفلة"، مضيفاً انّ "سقف الملعب مغلق، لذا لن تسمعوا أو تروا أي تفصيل من الحفلة أو من نجمتها" في حال كنتم في الخارج.
وانطلقت "ذي ايراس تور"، وهي سادس جولة لتايلور سويفت، في آذار 2023 في الولايات المتحدة، قبل أن تُستكمل في القارة الأميركية وآسيا وأستراليا.
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