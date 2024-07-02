كايلي جينر تتخفى مع حبيبها في العلن... كمامة على الوجه وإطلالة غريبة (صور)

فشل كايلي جينر وتيموثي شالاميت في البقاء بعيدًا عن الأنظار عند ظهورهما معًا لأول مرة منذ خمسة أشهر، وذلك بعدما تم رصد نجمة "Kardashians" وممثل "Dune" في مرآب للسيارات يوم الجمعة، وهما في طريقهما إلى مسرح TCL الصيني في هوليوود لحضور عرض فيلم.

ووفق "Page Six"، حاول الثنائي التمويه عن طريق ارتداء قبعات البيسبول وأقنعة الوجه السوداء. ارتدت جينر، البالغة من العمر 26 عامًا، ملابس غير رسمية تضمنت قميصًا أبيض وسروالًا أسود فضفاضًا وقبعة مموهة. وكانت تمسك بمعطف أسود وتضع حقيبة سوداء كبيرة على كتفها.

أما شالاميت، البالغ من العمر 28 عامًا، فقد ارتدى قميصًا أسود طويل الأكمام وسروالًا أسود وقبعة سوداء وحذاء رياضي وجوارب سوداء، ليتماشى مع مظهر حبيبته.

كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها تصوير الثنائي منذ كانون الثاني، عندما ظهرا معًا في حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" وأظهرا لحظات عاطفية معًا.