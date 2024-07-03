بعد سنتين على رحيله... تسمية شارع بإسم الممثل بيار شمعون (صورة)

بعد سنتين على رحيله... تسمية شارع بإسم الممثل بيار شمعون (صورة)



تم تسمية شارع في منطقة سن الفيل على إسم الممثل اللبناني الراحل بيار شمعون، وذلك بالتعاون مع البلدية في المنطقة وبمبادرة من نقابة الممثلين في لبنان.



ووُضعت اللافتة في مكان سكن الممثل الراحل وتحديداً أمام منزله، تخليداً لذكراه بعد مرور سنتين على رحيله.



والجدير ذكره أن شمعون توفي في 2 تموز من العام 2022 بعد معاناته مع مرض السكري.