الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ببالغ الأسى والحزن... نقيب الممثلين نعمة بدوي ينعى الممثل اللبناني محمد الكبي! (صورة)
فنّ
2024-07-03 | 03:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ببالغ الأسى والحزن... نقيب الممثلين نعمة بدوي ينعى الممثل اللبناني محمد الكبي! (صورة)
ببالغ الأسى والحزن... نقيب الممثلين نعمة بدوي ينعى الممثل اللبناني محمد الكبي! (صورة)
نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الممثل اللبناني محمد الكبي وذلك إثر وفاته الثلاثاء عن عمر يناهز الـ97 عامًا.
وفي التفاصيل، ودّع رئيس مجلس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان، نعمة بدوي الفنان الراحل بهذه العبارات المؤثرة: "محمد الكبي وداعاً.. الدراما اللبنانية تودع عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ ٩٧ عاماً، بعد أن أغنى الدراما اللبنانية والعربية بالكثير من الأعمال التلفزيونية والإذاعية في الزمن الجميل، كان فناناً وانساناً متواضعاً، رب عائلة كريمة واصيلة، يحظى باحترام وتقدير زملائه ومعجبيه، بيروتي اصيل، ابن طريق الجديدة".
ونشرت الممثلة الكوميدية ليليان نمري صورة للفنان الراحل عبر خاصية الستوري عبر حسابها على منصة انستغرام وكتبت:"الله يرحمه... البقاء للّه".
ويُذكر أن الممثل الراحل محمد الكبي اشتهر بالظهور في كثير من الأعمال الدرامية اللبنانية، وشارك في مجال الدوبلاج، ومن أشهر أعماله مسلسل الفجر، وأحلام على الماء ، والبديل، والبخلاء.
آخر الأخبار
فنّ
الأسى
والحزن...
الممثلين
الممثل
اللبناني
الكبي!
(صورة)
التالي
عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)
بعد سنتين على رحيله... تسمية شارع بإسم الممثل بيار شمعون (صورة)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-25
محمد سامي عن عمله كمخرج: أتحكّم بعباد الله ولا أتعاطف مع الممثلين
فنّ
2024-04-25
محمد سامي عن عمله كمخرج: أتحكّم بعباد الله ولا أتعاطف مع الممثلين
0
فنّ
2024-04-19
نقيب المهن التمثيلية في مصر يُعلن وفاة الممثل صلاح السعدني: "البقاء للّه" (صورة)
فنّ
2024-04-19
نقيب المهن التمثيلية في مصر يُعلن وفاة الممثل صلاح السعدني: "البقاء للّه" (صورة)
0
فنّ
03:00
بعد سنتين على رحيله... تسمية شارع بإسم الممثل بيار شمعون (صورة)
فنّ
03:00
بعد سنتين على رحيله... تسمية شارع بإسم الممثل بيار شمعون (صورة)
0
رياضة
2024-06-22
تحول صادم في إطلالة محمد صلاح الأخيرة يثير جنون جمهوره... هذا ما فعله بشعره! (صورة)
رياضة
2024-06-22
تحول صادم في إطلالة محمد صلاح الأخيرة يثير جنون جمهوره... هذا ما فعله بشعره! (صورة)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:00
إطلالتها حديث المتابعين... كيف بدت شيماء سيف بعد خسارة الوزن؟ (فيديو)
فنّ
05:00
إطلالتها حديث المتابعين... كيف بدت شيماء سيف بعد خسارة الوزن؟ (فيديو)
0
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
فنّ
03:25
في أجواء صيفية بامتياز... كارلا حداد تستمتع بعطلتها في قبرص برفقة ابنتها (صور)
0
فنّ
03:24
"توفي بسلام محاطاً بعائلته"... وفاة الكاتب والمخرج روبرت تاون
فنّ
03:24
"توفي بسلام محاطاً بعائلته"... وفاة الكاتب والمخرج روبرت تاون
0
فنّ
03:20
"أنا بعشق حضرتك"... معجبة توجه رسالة حب لتامر حسني والأخير: "أنا موافق" (فيديو)
فنّ
03:20
"أنا بعشق حضرتك"... معجبة توجه رسالة حب لتامر حسني والأخير: "أنا موافق" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:27
أسرار الصحف 3-7-2024
اسرار
23:27
أسرار الصحف 3-7-2024
0
أخبار دولية
2024-06-25
قتيلان على الأقل في حريق ضخم قرب موسكو
أخبار دولية
2024-06-25
قتيلان على الأقل في حريق ضخم قرب موسكو
0
منوعات
2024-03-23
"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
منوعات
2024-03-23
"اللصة المرنة"... مارست اليوغا في موقغ السيارات قبل اقتحامها أحد المخابز في مشهد غريب جدا! (فيديو)
0
منوعات
2024-07-01
حقن قرون حيوانات وحيد القرن بمواد مشعة للحدّ من صيدها في جنوب إفريقيا
منوعات
2024-07-01
حقن قرون حيوانات وحيد القرن بمواد مشعة للحدّ من صيدها في جنوب إفريقيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:05
لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب
أخبار لبنان
08:05
لجنة الشؤون الخارجية عرضت آثار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات الجنوب
0
أخبار لبنان
06:25
إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان
أخبار لبنان
06:25
إطلاق برنامج احتفالات تطويب الدويهي: نحن في حضرة تاريخ جديد لفصل مشرّف لتاريخ لبنان
0
أخبار لبنان
05:14
ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام
أخبار لبنان
05:14
ميقاتي: خيارنا في لبنان كان ولا يزال السلام
0
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
رياضة
14:21
أجواء مواجهة لبنان وإسبانيا من فالنسيا مع مدير المنتخبات الوطنية بالاتحاد اللبناني لكرة السلة مارون جبرايل
0
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
رياضة
14:18
فرنسا تضرب موعدا ناريا مع البرتغال في ربع نهائي اليورو... والعين على آخر المتأهلين الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الفنانة ميريام فارس تدخل عالم اللعبة الالكترونية الاشهر PUBG Mobile
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
تقارير نشرة الاخبار
13:38
سابقة تاريخية في الولايات المتحدة.. ترامب يعلن انتصاره وبايدن قلق على الديموقراطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
تقارير نشرة الاخبار
13:37
هكذا تتم الإنتخابات في بريطانيا…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
تقارير نشرة الاخبار
14:15
قتلوه وجرحوا ثلاثة أمام ثكنة عسكرية في بيروت…
2
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
أخبار دولية
14:37
تعرُّض مستشارة الرئيس السوريّ لحادث سير قوي وحالتها حرجة
3
منوعات
09:03
شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)
منوعات
09:03
شاب يتعرض لأشنع المواقف... خُدّر ونُقل إلى المستشفى وعندما استيقظ لم يتوقع ما حصل (فيديو)
4
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
صحف اليوم
00:24
بداية لخطة تعاف لرواتب موظفي القطاع العام (الجمهورية)
5
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
رياضة
15:47
دموع والدته أبكته وسط الملعب... هذا ما حصل مع رونالدو بعد إضاعته ركلة جزاء في بطولة أوروبا! (فيديو)
6
رياضة
16:22
خسارة منتخب لبنان لكرة السلة مباراته الاولى في تصفيات الملحق المؤهلة للاولمبياد امام اسبانيا 59 - 104 ويلتقي لبنان السادسة والنصف عصر الخميس مع منتخب انغولا
رياضة
16:22
خسارة منتخب لبنان لكرة السلة مباراته الاولى في تصفيات الملحق المؤهلة للاولمبياد امام اسبانيا 59 - 104 ويلتقي لبنان السادسة والنصف عصر الخميس مع منتخب انغولا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مساعدات جديدة من السعودية للبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مساعدات جديدة من السعودية للبنان!
8
منوعات
09:26
في السويد... قانون جديد يمنح الأجداد هذا الامتياز!
منوعات
09:26
في السويد... قانون جديد يمنح الأجداد هذا الامتياز!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More