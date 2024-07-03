ببالغ الأسى والحزن... نقيب الممثلين نعمة بدوي ينعى الممثل اللبناني محمد الكبي! (صورة)

ببالغ الأسى والحزن... نقيب الممثلين نعمة بدوي ينعى الممثل اللبناني محمد الكبي! (صورة)



نعى نقيب الممثلين نعمة بدوي الممثل اللبناني محمد الكبي وذلك إثر وفاته الثلاثاء عن عمر يناهز الـ97 عامًا.



وفي التفاصيل، ودّع رئيس مجلس نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان، نعمة بدوي الفنان الراحل بهذه العبارات المؤثرة: "محمد الكبي وداعاً.. الدراما اللبنانية تودع عميد الممثلين اللبنانيين عن عمر يناهز الـ ٩٧ عاماً، بعد أن أغنى الدراما اللبنانية والعربية بالكثير من الأعمال التلفزيونية والإذاعية في الزمن الجميل، كان فناناً وانساناً متواضعاً، رب عائلة كريمة واصيلة، يحظى باحترام وتقدير زملائه ومعجبيه، بيروتي اصيل، ابن طريق الجديدة".



ونشرت الممثلة الكوميدية ليليان نمري صورة للفنان الراحل عبر خاصية الستوري عبر حسابها على منصة انستغرام وكتبت:"الله يرحمه... البقاء للّه".



ويُذكر أن الممثل الراحل محمد الكبي اشتهر بالظهور في كثير من الأعمال الدرامية اللبنانية، وشارك في مجال الدوبلاج، ومن أشهر أعماله مسلسل الفجر، وأحلام على الماء ، والبديل، والبخلاء.