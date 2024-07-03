عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)

عارضة أزياء لبنانية تواعد أميراً يونانياً... وصورهما تتصدر "الترند" (صورة)



ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بصور عارضة الأزياء من أصل لبناني بروكس نادر وحبيبها الأمير اليوناني قسطنطين ألكسيوس خلال حضورهما حفل زفاف لاعب كرة القدم الأميركي كريستيان ماكافري وعارضة الأزياء أوليفيا كولبو.



وظهرت بروكس في الصور وهي تمسك بيد الأمير اليوناني أثناء وصولهما إلى مكان الحفل في رود آيلاند بالولايات المتحدة.