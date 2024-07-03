"أنا بعشق حضرتك"... معجبة توجه رسالة حب لتامر حسني والأخير: "أنا موافق" (فيديو)

وعلّق حسني على كلام المعجبة وكتب: "يا ليلي أنا موافق، استني مني مفاجأة قريب".

نشر الفنان المصري تامر حسني مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام لمعجبة عبرت عن حبها له وطلبت رؤيته والوقوف إلى جانبه على خشبة المسرح.وقالت المعجبة في مقطع الفيديو: "أستاذ تامر حسني لو حضرتك بتشوف الفيديو دا أنا بحبك من أنا وصغيرة، أنا بحب حضرتك ونفسي أطلع معاك على المسرح تغنيلي وأسلّم على حضرتك".وتابعت: "أنا بعشق حضرتك وخدني معاك في أفلامك أنا معنديش مشكلة أطلع كومبارس والله العظيم بحبك أوي".