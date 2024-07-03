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"توفي بسلام محاطاً بعائلته"... وفاة الكاتب والمخرج روبرت تاون
فنّ
2024-07-03 | 03:24
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"توفي بسلام محاطاً بعائلته"... وفاة الكاتب والمخرج روبرت تاون
"توفي بسلام محاطاً بعائلته"... وفاة الكاتب والمخرج روبرت تاون
توفي روبرت تاون، كاتب سيناريو فيلم "تشايناتاون" الهوليوودي الشهير الذي يوصف بأنه من أفضل السيناريوهات في تاريخ السينما، عن 89 عاما، وفق وكيلة أعماله.
وقالت كاري ماكلور في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن تاون، الحائز جائزة أوسكار عن سيناريو الفيلم المذكور، توفي الاثنين "بسلام في منزله محاطاً بعائلته المحبة".
وأثبت تاون نفسه واحداً من الأسماء البارزة في موجة هوليوود الجديدة في السبعينيات، وعُرف أيضاً بكتابة الجزأين الأولين من سلسلة "ميشن إيمباسيبل".
ووضع تاون لمساته على الكثير من كلاسيكيات السينما، رغم عدم ظهور اسمه في شارة هذه الأعمال. ومن بين هذه الأفلام، "بوني أند كلايد" و"ذي غادفاذر"، كما عمل "كمستشار إبداعي" في بداية حياته المهنية في الستينيات.
أما بالنسبة لفيلم "ذي غادفاذر"، فقد حظي تاون بتحية على مسرح الأوسكار من فرانسيس فورد كوبولا، الذي حصل على جائزة أفضل سيناريو، وأشاد به المخرج على "المشهد الجميل جداً بين مارلون براندو وآل باتشينو في الحديقة".
وفي ذروة عطائه، رُشّح تاون لثلاث سنوات متتالية لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو في منتصف السبعينيات، وفاز بإحداها عن "تشايناتاون".
وأخرج روبرت تاون أيضاً بعض الأفلام خلال حياته المهنية.
ككاتب سيناريو، تعاون مع توم كروز في فيلم "دايز أوف ثاندر" الذي صدر عام 1990، وجدد الثنائي هذا التعاون في أول جزأين من "ميشن إيمباسيبل".
وعمل تاون أيضاً كمنتج استشاري في المسلسل التلفزيوني الشهير "ماد من".
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