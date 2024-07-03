بعد إعلانها الخبر الكبير... نجوى كرم تُشارك متابعيها تفاصيل فستان زفافها (صور)

بعدما أعلنت النجمة اللبنانية نجوى كرم عن زواجها رسمياً على المسرح خلال حفل غنائي في رومانيا، حيث كانت ترتدي فستانا باللون الأبيض، كاشفةً أنه الفستان الّذي ارتدته في حفل زفافها من الرجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني.

ونشرت نجوى كرم مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على إنستغرام بالفستان المذكور، لتُشارك جمهورها بعض اللقطات المميزة من زفافها الّتي لم يتم نشر أي تفصيل عنه.

وجاء تعليق نجوى كرم على المنشور: "أشعر بأنني فوق السحاب عندما أكون معكم جميعًا".

ويتميز الفستان بقصّة طويلة وبكمّين وذيل طويل من توقيع مصمم الأزياء اللبناني العالمي رامي قاضي.