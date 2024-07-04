صداقة عميقة تجمع إليسا بإيلي صعب بعيداً عن الموضة: هذا ما كشفته "ملكة الإحساس" (فيديو)

كشفت ملكة الإحساس إليسا أن علاقة صداقة متينة تجمعها بمصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب بعيداً عن الموضة، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام.

وقالت النجمة اللبنانية في الفيديو: "حبيبي... تربطني علاقة شخصية بعيداً عن الموضة مع إيلي... وحتى عندما تم التعارف كان في ظروف بعيدة عن الموضة".

وتابعت: "أنا على علاقة صداقة معه وزوجته وأولاده وأزورهم كثيراً كلما تواجدنا في بيروت وباريس... نحن أكثر من أصدقاء فهو من العائلة وأحبه كثيراً لأنه أولا على الصعيد الإنساني هو إنسان رائع وكريم ولديه كل المواصفات الّتي يفتخر بها الشخص بصديقه".

وأضافت: "الأهم من كلّ هذا أنه يمتلك موهبة كبيرة جداً أوصلها إلى العالم، الأمر الّذي يُشعرني بالفخر كلبنانية وأفتخر به على صعيد الموضة والإنساني".

وعلّقت على المنشور قائلةً: "مجرد كلمات نابعة من القلب عن عائلة أنتمي إليها".