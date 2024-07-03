دوا ليبا مع حبيبها الجديد علناً... قبلات وأجواء رومانسية (صور)

نشرت المغنية دوا ليبا، البالغة من العمر 28 عامًا، أول صور لها على إنستغرام مع حبيبها الممثل كالوم تورنر، 34 عامًا، بعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالاحتفالات في مهرجان غلاستونبري ببريطانيا.

وبقيت دوا لينا في الموقع طوال عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بالاحتفالات مع كالوم. كما شاركت دوا مجموعة من الصور لرحلتها إلى Worthy Farm، تضمنت صورتين مع نجم مسلسل Masters Of The Air، حيث ظهرت إحداهما الزوجين مبتسمين بينما كانت دوا تستمتع بمشروب Aperol على العشب، وفي الأخرى كان كالوم يقبل رأسها بلطف أثناء تجولهما في الموقع.

وأظهرت صور أخرى المغنية وهي تستعرض أزياءها الخاصة بالمهرجانات، حيث ارتدت سروالًا وقميصًا متلألئًا داخل قافلتها الخاصة بكبار الشخصيات (VIP).

وتعود الشائعات حول علاقة دوا وكالوم إلى العرض الأول لفيلم Masters Of The Air في لندن في كانون الثاني، عندما شوهد الاثنان مسترخيان بعد الحفلة. لكن هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها أي منهما العلاقة الرومانسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.