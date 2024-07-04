"هذا ما أقوم به حاليا"... ما الجديد الذي كشف عنه لطفي لبيب للـLBCI خلال مهرجان الزمن الجميل؟ (فيديو)

خلال مشاركته في مهرجان الزمن الجميل، خص الممثل المصري لطفي لبيب الـLBCI، بمقابلة تحدث خلالها عن فرحه بالمشاركة بهذا الحدث، وقال: "لم أكن أتوقع أن يكون الحفل بهذا الجمال والضخامة وأعتقد أن الزمن الجميل ليس مهرجانا للمسنين بل للقيمة والقامة وأنا شاكر أن يضاف اسمي الى لائحة المكركين وهذا أمر يفرح".أما عن استمراره في عالم التمثيل بعد أزمته الصحية، فقال: "أنا توقفت عن التمثيل تقريبا و"قاعد بكتب اليومين دول""، ولدى سؤاله عن احتمال أن يبصر عمل جديد من كتابته النور قال: "انشالله ربنا يسهل".