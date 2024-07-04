هكذا عبر الفنان جوزيف عازار عن فرحه وافتخاره بالمشاركة في مهرجان الزمن الجميل (فيديو)

عبر الفنان الكبير جوزيف عازار، خلال مشاركته وتكريمه في مهرجان الزمن الجميل، عن سعادته بالتواجد في هذا الحفل الضخم.وقال جوزيف عازار، في حديث خاص للـLBCI: "يقول المثل: "قيل ان لبنان لم يُنعت بالكبير لاتساع مساحته بل للاشعاع المتفجر من ذرات عقول أبنائه"... كل شخص هنا في هذه المؤسسة الاعلامية واللجنة الكريمة قام بأعمال الدولة لم تقم بها".وتابع: "ألف شكر لهذه المؤسسة العظيمة الـLBCI والمحاطة برجالات الفكر والعلم والثقافة وللدكتور هراتش الذي يمثل دورا مهما جدا، وهو ليس طبيبا في التجميل فقط بل أيضا دكتور بالفن والأدب والثقافة واللياقة والحضارة".وختم: "أنا أفتخر أنني كنت موجودا في مهرجان الزمن الجميل وهذه أوسمة عز وفخر".