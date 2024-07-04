فايز قزق من مهرجان الزمن الجميل: أفضّل المسرح وهذه نصيحتي للفنانين! (فيديو)

عبر الممثل السوري فايز قزق عن فرحه بالمشاركة في مهرجان الزمن الجميل.وفي حديث للـLBCI، قال: "سعيد بهذا التكريم وهذا شيء جميل وبيروت في قلبي كدمشق أو أي دولة عربية وشكرا للدكتور هراتش وللـLBCI وأتوقع دائما النجاح من بيروت ومن شعبها الكبير والجبار الذي أنتج فنانين ومبدعين"وأشار فايز قزق الى أنه "أفضل المسرح وقضيت 45 سنة من حياتي في المسرح ولكن هذا لا يعني بعدي أو عدم محبتي للشاشة التي أمنت لي الانتشار بشكل أوسع والمهم أن يحافظ الفنان على التواضع بعيدا عن النرجسية والأنانية".وأضاف: "أتمنى لكل فنان قادم النجاح بظروف أفضل من تلك التي عشناها واختبرناها".ولفت الى أن "خرّجت حوالي 422 شابا وشابة وتوقي دائما لتخريج المزيد من الفنانين المسرحيين، ومسرح دمشق بالنسبة لي هو كالبيت الذي لم أتركه حتى في أصعب ظروف الحرب".