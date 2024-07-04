بعد 25 عاما... ديفيد وفيكتوريا بيكهام يعيدان إحياء ملابس زفافهما (صور)

أعاد الثنائي الجميل ديفيد وفيكتوريا بيكهام ارتداء ملابس زفافهما باللون الأرجواني في الذكرى الـ25 على زواجهما.

وفي مجموعة صور نشرتها المغنية البريطانية، ظهرت مع زوجها نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام في أجواء مليئة بالفرح والرومانسية أثناء ارتداء ثيابهما القديمة.

وعلّقت النجمة المعتزلة على المنشور بالقول: "لا أصدق أنه قد مر 25 عامًا وما زالت الثياب مناسبة على مقاسنا!"، وذكرت أطفالها بروكلين وروميو وكروز وهاربر مؤكدةً على محبتهما اللامتنانية لهم.