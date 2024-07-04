رغم تطور الصورة والإنتاج... هذا ما تفتقر إليه الأعمال الفنية اليوم": إليكم ما كشفه وئام الصعيدي للـLBCI! (فيديو)

رغم تطور الصورة والإنتاج... هذا ما تفتقر إليه الأعمال الفنية اليوم": إليكم ما كشفه وئام الصعيدي للـLBCI! (فيديو)



تحدث المخرج والممثل وئام الصعيدي عن فرحته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث الضخم وتكريم جهوده وعطاءاته الفنية، لأنها الهدية الأحلى لمبدعي الزمن الجميل.



وعند سؤاله عن التقنيات والوسائل التي تحتاج إليها الدراما اللبنانية لمنافسة الصناعة العربية والعالمية، أوضح وئام الصعيدي أن الأعمال باتت متشابهة من حيث النصوص والحبكة الدرامية والإخراجية على الرغم من تطور الصورة ووسائل الصناعة والإنتاج.



واعتبر وئام الصعيدي أن المشكلة تكمن في التكرار والتركيز على حبكات معينة في ظل وجود الكثير من القصص المختلفة والحكايات التي قد تُطرح خصوصا في ظل المشاكل التي يعاني منها البلد.



وقال وئام الصعيدي إنه على الرغم من اعتماد المسلسلات القديمة على عنصر الحوار إلا أن الجمهور كان يطوق لمتابعتها، ولكن أعمال اليوم تتميز بالتكرار من دون تقديم قصص جديدة تشوّق الجمهور.