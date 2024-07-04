"سلامي للشيخ بيار"... سمير أبو سعيد يكشف للـLBCI سبب تنحيه عن المشاركة بالأعمال الدرامية! (فيديو)

"سلامي للشيخ بيار"... سمير أبو سعيد يكشف للـLBCI سبب تنحيه عن المشاركة بالأعمال الدرامية! (فيديو)



شارك الممثل سمير أبو سعيد فرحته وسعادته الكبيرة للمشاركة في مهرجان الزمن الجميل، قائلا في حديث لموقع الـLBCI الالكتروني، إنه يقدّر "موقف الشيخ بيار الضاهر" لتقدير الأخير جهود ممثلي الزمن الجميل ومدى تفانيهم في سبيل التلفزيون.



وفي التفاصيل، تطرّق سمير أبو سعيد لموضوع عدم تقدير الدولة لعمالقة الفن وهم على قيد الحياة، كونهم ينالون تكريما "عندما يتم وضعهم داخل صندوق"، الأمر الذي لا معنى له حينها.



وعند سؤاله عن سبب عدم تواجده ضمن الأعمال الفنية والإنتاجات الدرامية، شرح سمير أبو سعيد أنه تعرّض لصعقة كهربائية ما أدى إلى تضرر يده، ما جعله يتنحى عن المشاركة موضحا أنه تلقى دورا لشخص مبتور اليد ولكنه رفضه لأنه لا يريد "المتاجرة بيده".



وأوضح سمير أبو سعيد أنه يحصل على راتب تقاعدي متواضع ويتمتع بإحاطة عائلية واهتمام كبير من قبل أولاده، وختم اللقاء بعبارة "سلامي للشيخ بيار".