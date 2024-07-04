بعد نجاح "عشقتك"... عامر زيان يتحضر لأغنية جديدة وهذه مشاريعه المنتظرة

شكر الفنان عامر زيان محبيه على الأصداء الايجابية التي لمسها بتداولهم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي على أنغام أغنيته الأخيرة "عشقتك" والتي تصدرت المراتب الاولى على عدد من الاذاعات اللبنانية ودخلت بسباق الاغاني في لبنان وسوريا على تطبيق أنغامي وحققت على يوتيوب حوالى 2.5 مليون مشاهدة.

ويتحضر عامر حالياً لأغنية جديدة من المنتظر أن يصدرها بالفترة المقبلة وهي من كلمات منير بو عساف ، ألحان وسام الأمير، وتوزيع روجيه خوري.

كما من المنتظر أيضاً أن يعلن قريباً تفاصيل حفل جديد يحييه في ببيروت وسيحيي حفل زفاف في مدينة نيس بفرنسا الاسبوع المقبل.