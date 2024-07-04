"في حاجات ما تتكررش"... سعاد حسني تُكرَّم في بيروت بعد مرور 23 عاما على رحيلها! (فيديو)

"في حاجات ما تتكررش"... سعاد حسني تُكرَّم في بيروت بعد مرور 23 عاما على رحيلها! (فيديو)



عبّرت شقيقة الفنانة الراحلة جانجاه حسني عن مدى سعادتها بتكريم عطاءات سندريلا الشاشة العربية في بلد عربي بعد مرور ٢٣ عاما على وفاتها، قائلة:"ما كنتش مصدقة".



وفي التفاصيل، قالت جانجاه إنها تفاجأت باتصال الدكتور هراتش الذي أبلغها بنيته تكريم سعاد حسني في بيروت، الأمر الذي أسعدها كثيرا وتشكرت القائمين على العمل فردا فردا لهذه المبادرة الجميلة.



وبدورها، عبّرت شقيقة سعاد حسني جيلى حسني عن فرحتها الكبيرة بتكريم سعاد حسني، وتأثرت كثيرا بمحبة الناس الكبيرة لشقيقتها التي ما زالت راسخة في قلوبهم وعقولهم.



وعند سؤالهما عما اذا استطاعت اي ممثلة اخرى تحقيق نجومية شبيهة بتلك التي وصلتها سعاد حسني، أوضحت جانجاه انه "لكل فنان شخصية مميزة لدى الجمهور لذلك لا احد يستطيع ان يكون سعاد حسني او عبد الحليم او اي فنان آخر"، وقالت جيلى: "هناك سعاد حسني واحدة، ام كلثوم واحدة وعبد الحليم واحد، ما فيش تكرار ليهم في حاجات ما تتكررش بصراحة".