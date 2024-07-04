"شكرا LBCI"... هكذا عبّر الدكتور هراتش عن سعادته بنجاح الزمن الجميل! (فيديو)

"شكرا LBCI"... هكذا عبّر الدكتور هراتش عن سعادته بنجاح الزمن الجميل! (فيديو)



عبّر الدكتور هراتش ساغبازريان لموقع الـLBCI الالكتروني عن سعادته الكبيرة بما بلغه مهرجان الزمن الجميل، كونه بدأ كمهرجان ناجح وأثبت نفسه ليصبح حفلا عالميا.



وتطرق الدكتور هراتش إلى الدعم المعنوي الذي تلقاه المهرجان وبصورة خاصة عمالقة الفن كونهم واكبوا الـLBCI منذ مراحلها الأولى، وشكر المحطة لجهودها على مواكبة الحدث وتقديرها لتلك الجهود التي قدّمها جيل الزمن الجميل.