هذا ما كشفته ورد الخال للـLBCI عن خوضها تجربة التقديم للمرة الأولى! (فيديو)

هذا ما كشفته ورد الخال للـLBCI عن خوضها تجربة التقديم للمرة الأولى! (فيديو)



تحدثت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن متابعتها مهرجان الزمن الجميل منذ بداياته الأولى، لافتة إلى أن الدكتور هراتش كان "سبّاقا" في طرحه هذه المبادرة التكريمية المختلفة عن بقية المهرجانات.



وفي التفاصيل، شرحت ورد الخال أن تقديمها الحفل أتى من منطلق التجديد أولا من خلال اختيار ممثلة ارتبط عملها بغالبيته مع كبار نجوم الفن، وبهدف دمج روابط الجيل القديم بالجيل الجديد عن طريق تقديم الحفل.



وعبّرت ورد الخال عن سعادتها الكبيرة بتقديمها مهرجان الزمن الجميل كونها تجربة جديدة بالنسبة إليها، وكانت متحمسة كثيرا لخوضها.



واعتبرت ورد الخال أن مهرجان الزمن الجميل هو رمز للفن الأصيل، وما يميزه هو تكريمه للفنانين وهم على قيد الحياة، "لأنه لا معنى لتقدير الكبار بعد رحيلهم".



وفي هذا الإطار، قالت ورد الخال إنه من الضروري أن يشعر فنانو الزمن الجميل أن عطاءاتهم الفنية لم تذهب سدًى وبهذه الطريقة تتعرف الأجيال القادمة على صنّاع الزمن الأصيل كونهم "ركيزة الفن".