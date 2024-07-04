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نسرين ظواهرة مع كبار نجوم الفن على السجادة الحمراء... فماذا قالت للـLBCI عن هذه التجربة؟ (فيديو)

نسرين ظواهرة مع كبار الفن على السجادة الحمراء... فماذا قالت للـLBCI عن هذه التجربة؟ (فيديو)



عبّرت الإعلامية نسرين ظواهرة في حديث لموقع الـLBCI الالكتروني عن مدى سعادتها بالمشاركة في مهرجان الزمن الجميل بنسخته السابعة وتكريم الإعلاميين وعمالقة الفن.



وفي التفاصيل، لفتت الإعلامية نسرين ظواهرة النظر إلى أهمية هذه الخطوة التقديرية خصوصا أن جيل الزمن الجميل يُعتبر مظلوما نوعا ما في لبنان والوطن العربي بسبب "عدم تقديره بالطريقة المناسبة".



واعتبرت ظواهرة أن الفنانين هم بمثابة "مجموعة من الأحاسيس" لذلك تُعتبر هذه المبادرات مهمة جدا بالنسبة لهم، وتبقى السعادة التي سوف يحصلون عليها بفضل التكريم محفورة في ذاكرتهم وقلوبهم.



وختمت ظواهرة اللقاء بالقول: "هول بركتنا"، معبّرة عن مدى سعادتها بمحاورتها كبار النجوم.