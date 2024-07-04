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مهرجان الزمن الجميل يكرّم يولا سليمان... والأخيرة: "الدكتور هراتش هو من يستحق التكريم" (فيديو)
فنّ
2024-07-04 | 15:57
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مهرجان الزمن الجميل يكرّم يولا سليمان... والأخيرة: "الدكتور هراتش هو من يستحق التكريم" (فيديو)
مهرجان الزمن الجميل يكرّم يولا سليمان... والأخيرة: "الدكتور هراتش هو من يستحق التكريم" (فيديو)
قالت الإعلامية يولا سليمان على هامش تكريمها في النسخة السابعة من مهرجان الزمن الجميل إنها سعيدة بهذا التركيم لأنه يأتي تحديداً من شاشة الـ LBCI.
وأكّدت سليمان في حديث للـ LBCI أن "الدكتور هراتش على الرأس والعين وهو من يستحق التكريم لأنه يبهرنا كل عام بأرشفته وعودته للزمن الجميل".
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